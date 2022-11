Si amplia l'offerta formativa del CPIA “Gino Strada”: ecco tutti i corsi in programma

liberi e gratuiti

senza limiti di età

Andria Lingua Inglese (base e intermedio) - Lingua Francese (base e intermedio) - Informatica di base - Progetti ministeriali;

Lingua Inglese (base e intermedio) - Lingua Francese (base e intermedio) - Informatica di base - Progetti ministeriali; Barletta Lingua Inglese - scrittura creativa - Informatica di base - Teatro - Storia dell'arte - La Costituzione nella vita di tutti i giorni;

Lingua Inglese - scrittura creativa - Informatica di base - Teatro - Storia dell'arte - La Costituzione nella vita di tutti i giorni; Bisceglie Orientamento al lavoro - Filosofia - Scrittura creativa;

Orientamento al lavoro - Filosofia - Scrittura creativa; Canosa Lingua Inglese - Lingua Tedesca;

Lingua Inglese - Lingua Tedesca; Margherita di Savoia Scrittura digitale - Lingua Inglese - Lingua Spagnola - Informatica (base e intermedio) - Gestione delle strutture alberghiere;

Scrittura digitale - Lingua Inglese - Lingua Spagnola - Informatica (base e intermedio) - Gestione delle strutture alberghiere; Minervino Murge Lingua Inglese;

Lingua Inglese; Spinazzola Informativa di base - M atematica;

atematica; Trani Lingua Inglese - Storia dell'arte, disegno/pittura;

Lingua Inglese - Storia dell'arte, disegno/pittura; Trani carcere Informatica di base - Attività creativa;

Informatica di base - Attività creativa; Trinitapoli Lingua Inglese - Arte e Immagine – Informatica.

Per info, contattare o presentarsi dalle ore 08.30 alle 17.00 presso Segreteria del CPIA BAT "Gino Strada", in viale Comuni di Puglia, 4, ad Andria.

è anche possibile presentarsi a scuola in orario pomeridiano, dalle 17.00 alle 19.00 presso l'istituto

Porte aperte, anzi spalancate, al CPIA "Gino Strada", di cui è dirigente scolastico il prof. Paolo Farina, che si propone sempre più come la casa della cultura per tutti nel territorio della Bat.Pronta una batteria di corsi, tutti, proposti nelle dieci sedi provinciali del "Gino Strada" per stimolare la curiosità e la voglia di imparare di quanti lo vorranno,e a prescindere dalla loro precedente formazione (che siano laureati o privi di diploma).Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno al raggiungimento del numero limite.Di seguito un riepilogo dei corsi:In ciascuna sede del "Gino Strada", nei diversi Comuni della Bat,Questi gli indirizzi delle varie sedi:: CPIA BAT "Gino Strada" - Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 Andria (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "A. Manzoni" - Vìa G. Marconi, 12 - 76121 Barletta (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "C. Battisti" - Via Pozzo Marrone,84 - 76011 - Bisceglie (BT - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Bovio" - Via G. Bovio, 52 - 76012 - Canosa di Puglia (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Pascoli" - Corso Luigi Vanvitelli, 4, 76016 Margherita di Savoia (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Mazzini" Viale G. Di Vittorio, 43 - 76013 Minervino Murge (BT) - Tel.: 0883.246540: I.C. "Mazzini-De Cesare" - Piazza Plebiscito - 76014 Spinazzola (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "Gen. E. Baldassarre" - Piazza Dante Alighieri, 26 - 76125 Trani (BT) - Tel.: 0883.246544: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Garibaldi" - Via San Pietro, 24 - 76015 Trinitapoli (BT) - Tel.: 0883.246544