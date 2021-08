Sempre alto nella Bat il numero dei positivi al covid, sono 118 i nuovi casi su un totale di 364 in Puglia

Provincia di Bari: 79

Provincia di Bat: 118

Provincia di Brindisi: 16

Provincia di Foggia: 49

Provincia di Lecce: 82

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 1

261.236 Casi totali

3.157.039 Test eseguiti

250.040 Persone guarite

6.691 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.847

Provincia di Bat: 26.944

Provincia di Brindisi: 20.660

Provincia di Foggia: 46.126

Provincia di Lecce: 29.068

Provincia di Taranto: 40.210

Residenti fuori regione: 941

Provincia in definizione: 440

Sono 364 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia su 16.853 test giornalieri processati. Un decesso registrato in regione.Nuovi casi per provinciaIn totale, sono 4.505 le persone attualmente positive, 163 quelle ricoverate in area non critica e 24 le persone in terapia intensiva.Dati complessiviCasi totali per provincia