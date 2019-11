La Giunta regionale ha approvato questo pomeriggio, lo schema Carta d'Intenti per la realizzazione del progetto "tra Regione Puglia-Assessorato Formazione e Lavoro ed il Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per rendere permanente e strutturato il progetto regionale, di cui alla carta di intenti sottoscritta lo scorso 21 febbraio 2018 e di far conoscere l'impegno educativo delrivolto in particolare ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Puglia.Il progetto prevede azioni di sensibilizzazione e appositi interventi per innalzare i livelli di conoscenza e di competenza dei giovani e sarà articolato in due step:a)che coinvolgerà le seguenti sedi, individuate dall'USR per le attività di formazione. Per lache svilupperà il tema "Pace e famiglia".b) Inoltre, viene previsto undestinato agli studenti che potranno presentare lavori individuali tra:- produzione scritta poesia o prosa- produzione grafico pratica- produzione multimedialeL'iniziativa sarà coordinata dall'IISS "Mons. Antonio Bello" di Molfetta. La Regione Puglia si è impegnata a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso l'assegnazione, l'impegno e la liquidazione all'IISS "Mons. Antonio Bello" di Molfetta, di un contributo finanziario di Euro 50 mila.