Scuola digitale? Alla scuola secondaria di 1° grado "E. Fermi" si può!

Innovare la didattica per formare ragazzi che sappiano vivere da protagonisti in una società complessa: questa la mission dell'I. C. "Mariano Fermi" di Andria che, per l'anno scolastico 2018/19, sperimenta la classe con didattica digitale nella Scuola secondaria di 1° grado "Enrico Fermi".Un'innovazione volta a favorire la creatività e la motivazione degli allievi rivoluzionando il metodo di apprendimento in cui le parole d'ordine saranno cooperazione, interattività e costruzione di saperi.La classe con didattica digitale sarà caratterizzata dall'utilizzo di strumenti digitali, da un ambiente di apprendimento multimediale e motivante, da metodologie didattiche collaborative e guidata da un team docente specializzato e pronto a scendere dalla cattedra per rivestire il ruolo di "facilitatore".Questa importante novità si colloca all'apice di un percorso di innovazione avviato in questi anni dall'Istituto Comprensivo che, in tutti gli ordini di Scuola, ha sperimentato nuovi percorsi di insegnamento apprendimento, tra cui la robotica educativa. L'Istituto andriese, infatti, fa parte della rete Robocup Jr per la Puglia e rientra tra le 50 scuole selezionate in Italia per il progetto di ricerca/azione ", iniziativa nell'ambito della robotica educativa, cheha attivato in collaborazione con il MIUR e l'Università La Sapienza di Roma per celebrare il 50°anno di età di Sapientino."Il digitale e la robotica educativa – afferma il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione - sono una combinazione perfetta per realizzare davvero una "buona scuola" inclusiva, attiva e motivante".Tante altre novità saranno presentate in occasione dell'Open day dell'I.C. "Mariano Fermi" che si svolgerà nelle seguenti giornate:Venerdì 12 Gennaio dalle ore 16.30: OPEN DAY SCUOLA DELL'INFANZIASabato 13 Gennaio dalle ore 10.00: OPEN DAY SCUOLA PRIMARIASabato 13 Gennaio dalle ore 17.00: OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. FERMI"Tutti i genitori e i bambini interessati potranno visitare i plessi, incontrare i docenti e il Dirigente e partecipare ad accattivanti e divertenti attività laboratoriali.