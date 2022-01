E' scomparsa oggi, lunedì 31 gennaio, combattendo fino alla fine la sua lunga battaglia contro quel male che le aveva cambiato la vita, lei donna forte e coraggiosa. Giuliana Arcucci era nata a Roma nell'agosto del 1939 da una famiglia di proprietari terrieri di Fondi, vicino Latina. Giovanissima era stata assunta in Rai, in via Teulada dove ha lavorato in cineteca a stretto contatto con illustri nomi del giornalismo italiano, fino al trasferimento presso la sede di Bari nella redazione del TG 3. Complessivamente 25 lunghi anni di servizio nella tv pubblica.La sua venuta in Puglia fu per amore, per il matrimonio con Michele Brattoli avvenuto nel settembre del 1969, celebrato dal Cardinale Corrado Ursi e da Mons. Riccardo Zingaro, zio di Michele. Si erano conosciuti a Roma, dove Michele, dopo aver studiato ingegneria si era poi laureato in ingegneria civile. Insieme hanno avuto tre figli, Barbara, Betty e Benedetto ed insieme hanno portato avanti tutti i progetti politico-sociali e culturali abbracciati sin dal 1976 nella nostra città. La Signora Giuliana era infatti non solo la compagna ma anche l'appassionata consigliera di Michele, sia sul piano professionale sia in quello politico, con le affermazioni nella Democrazia cristiana, in cui è stato esponente di rilievo del territorio oltreché amministratore comunale e provinciale.Michele, Barbara, Betty e Benedetto non hanno mani mancato di incoraggiare Giuliana, indomita e tenace anche nei momenti più bui da quanto gli fu diagnosticato un mesotelioma peritoneale ed operata a Parigi.I funerali della Signora Giuliana Arcucci Brattoli, saranno celebrati domani, martedì 1° febbraio, alle ore 16 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi ad Andria.La Redazione di AndriaViva, porge le più sentire condoglianze alla Famiglia Brattoli ed in particolare all'ingegnere Michele, in questo funesto momento. R.I.P. Signora Giuliana.