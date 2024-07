Sarà riqualificato il verde di Largo Grotte

Come anticipato ieri da "AndriaViva" Andria risulta destinataria di un contributo di 10mila euro per il progetto "Alberi per il futuro", edizione 2024. La Regione Puglia, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, con Determina Dirigenziale n. 493 del 5 luglio 2024 ha approvato la graduatoria dei Comuni che hanno partecipato all'avviso pubblico relativo.La Regione, infatti, per migliorare la qualità dell'aria, di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, di contrastare le ondate di calore, l'inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo di suolo, nonché di beneficiare del valore estetico connesso alla presenza del vere in città, promuove già da qualche anno il progetto "Alberi per il futuro" volto a sostenere i comuni che intendono accrescere le aree verdi in ambito urbano e periurbano, mettendo a disposizione 250 mila euro. Per l'edizione 2024 sono state presentate 48 istanze da altrettanti Comuni pugliesi, tra cui anche Andria (unica città della Bat a candidarsi insieme a Barletta e Minervino), di cui ritenute inammissibili solo 3.«Questo contributo sarà destinato alla riqualificazione del verde di Largo Grotte – spiega l'assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – Abbiamo infatti presentato un progetto per la piantumazione di nuovo verde in quella zona, con aiuole e alberi più idonei rispetto al precedente, aiuole che oggi sono completamente distrutte. Siamo soddisfatti perché da tempo stiamo cercando di intercettare tutti i finanziamenti utili alla riqualificazione del verde, stante la mancanza di risorse economiche da destinare a questo tipo di interventi. Resta fermo il nostro impegno ad una maggiore cura del verde in città. Ed è per questo che nel prossimo autunno saranno resi operativi altri interventi come la riqualificazione di una parte della villa comunale e la piantumazione di nuovi alberi in città, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici».