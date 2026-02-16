Attualità
Sanità: pubblicati oggi gli avvisi per le candidature alla Direzione generale dell'Ares, di Asl e IRCCS
Sul Burp quelle della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, AOU Ospedali Riuniti di Foggia ed IRCCS Giovanni Paolo II e IRCCS De Bellis
Puglia - lunedì 16 febbraio 2026 20.24 Comunicato Stampa
Sono stati pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia due avvisi pubblici relativi al Sistema Sanitario Regionale: il primo (DGR 51/2026) è finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, Aou "Ospedali Riuniti" di Foggia, Irccs "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari e Irccs "S. De Bellis" di Castellana Grotte. Il secondo riguarda l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (Aress).
La domanda relativa all'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature a Direttore Generale delle 6 aziende sanitarie e dei due Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma online Portale PugliaSalute nella sezione Operatori - Bandi avvisi e graduatorie - sottosezione "Bandi Direttori SSR"/"Selezione DirettoriSSR"/"Selezione DG SSR"/"Bando on-line" e sarà aperta per 15 giorni a partire da domani. Al modulo della domanda i candidati dovranno allegare un curriculum professionale aggiornato.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere inseriti nel vigente Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute
• non aver in corso provvedimenti per violazione degli obblighi sulla trasparenza
• non aver compiuto il 68esimo anno di età o essere in quiescenza alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
• non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dalle normative nazionali. Inoltre nella domanda gli interessati dovranno indicare se hanno svolto per due volte consecutive l'incarico di Direttore generale in una o più aziende ed enti messi a bando.
Qualora il candidato abbia già svolto per due volte consecutive l'incarico in una azienda o ente, non rientrerà nella rosa dei candidati per quella singola azienda/ente.
L'avviso stabilisce che i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse nell'ambito della precedente procedura di avviso pubblico sono tenuti, qualora interessati a partecipare nuovamente alla selezione, a ripresentare apposita candidatura secondo le modalità e nei termini stabiliti.
Con successivo decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che ai sensi della normativa statale e regionale dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio e a conclusione della procedura, la Commissione proporrà al Presidente della Giunta regionale una rosa di candidati, valida per tutte le Aziende oggetto del presente avviso.
L'indizione dell' avviso dà avvio alla procedura selettiva a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti più idonei da proporre al Presidente della Giunta regionale, affinché lo stesso possa procedere alla nomina. Nella rosa proposta per ciascuna azienda non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. E' previsto che la selezione si concluda entro il 31 marzo.
Per quanto attiene l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) (Delibera di Giunta regionale 28/2026), la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma online Portale PugliaSalute nella sezione Operatori - "Bandi, Avvisi e Graduatorie", sottosezione "Bandi Direttori SSR"/"Selezione Direttori SSR"/"Selezione DG ARESS"/"Bando online", che sarà resa accessibile per la durata di 30 giorni a partire da domani. Al modulo della domanda i candidati dovranno allegare un curriculum professionale aggiornato.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di laurea magistrale o equiparata;
• Esperienza dirigenziale almeno quinquennale nell'ambito di strutture sanitarie ovvero settennale nell'ambito di altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
• Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso;
• Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dalla normativa nazionale;
• Cittadinanza Italiana;
• Godimento dei diritti politici.
