Sanità, on.Matera (FdI): “Ipocrisia della sinistra sull’Ospedale di Andria: governa da anni e oggi chiede urgenza”

«Colpisce che solo oggi il sindaco di Andria nel fare gli auguri al nuovo assessore regionale Pentassuglia si ricordi del nuovo ospedale, facendo finta che fino a ieri la Regione Puglia fosse stata governata da altri. Un tentativo maldestro di prendere le distanze da responsabilità che invece sono tutte e interamente riconducibili alla sinistra. I ritardi accumulati in questi anni non sono frutto del caso, ma il risultato di sciatteria politica, incapacità amministrativa e di una gestione della cosa pubblica fatta solo di proclami e annunci mai tradotti in atti concreti. Per oltre vent'anni il centrosinistra ha governato la Regione Puglia senza riuscire a garantire certezze né sui tempi né sulle procedure, superando più volte scadenze annunciate e mai rispettate. Oggi si invoca l'urgenza e si chiede un "piglio deciso", ma è la stessa maggioranza politica che ha prodotto l'immobilismo che ha bloccato il progetto. È bene che i cittadini sappiano che il finanziamento per il nuovo ospedale di Andria è stato salvato solo grazie all'intervento del Governo Meloni. Senza l'azione concreta dell'esecutivo nazionale e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, quelle risorse sarebbero state seriamente a rischio». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.