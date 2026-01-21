da sx on. Mariangela Matera e Sindaco Giovanna Bruno
Sanità, on.Matera (FdI): “Ipocrisia della sinistra sull’Ospedale di Andria: governa da anni e oggi chiede urgenza”

Duro attacco alla Sindaca Bruno da parte della parlamentare di Fratelli d'Italia

Andria - mercoledì 21 gennaio 2026 15.51
«Colpisce che solo oggi il sindaco di Andria nel fare gli auguri al nuovo assessore regionale Pentassuglia si ricordi del nuovo ospedale, facendo finta che fino a ieri la Regione Puglia fosse stata governata da altri. Un tentativo maldestro di prendere le distanze da responsabilità che invece sono tutte e interamente riconducibili alla sinistra. I ritardi accumulati in questi anni non sono frutto del caso, ma il risultato di sciatteria politica, incapacità amministrativa e di una gestione della cosa pubblica fatta solo di proclami e annunci mai tradotti in atti concreti. Per oltre vent'anni il centrosinistra ha governato la Regione Puglia senza riuscire a garantire certezze né sui tempi né sulle procedure, superando più volte scadenze annunciate e mai rispettate. Oggi si invoca l'urgenza e si chiede un "piglio deciso", ma è la stessa maggioranza politica che ha prodotto l'immobilismo che ha bloccato il progetto. È bene che i cittadini sappiano che il finanziamento per il nuovo ospedale di Andria è stato salvato solo grazie all'intervento del Governo Meloni. Senza l'azione concreta dell'esecutivo nazionale e del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, quelle risorse sarebbero state seriamente a rischio». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera.
