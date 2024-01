Sanità: la giunta regionale ha designato direttore dell'Aress, Giovanni Migliore

La Giunta regionale ha designato questo pomeriggio, lunedì 15 gennaio, il direttore generale dell'agenzia Aress, che sarà il dott. Giovanni Migliore, attuale direttore generale del Policlinico di Bari. Succede a Giovanni Gorgoni.La scelta dell'esecutivo regionale del nuovo numero uno dell'Agenzia sanitaria regionale, darebbe l'atteso via alla rotazione di direttori generali che il governatore Emiliano avrebbe voluto già avviare dopo l'emergenza covid. La scelta di Migliore, apre di fatto non solo la partita della successione per il Policlinico di Bari ma molto probabilmente ad un deciso ripensamento del ruolo dell'Aress e del Dipartimento alla Salute.Nella stessa riunione è stato designato il rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), che sarà la prof.ssa Gabriella Elia, membro uscente del Cda.