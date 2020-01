"Siamo veramente stanchi di una politica che si ricorda che esiste ilE' un impietoso "j'accuse" verso la politica in tema di servizi sanitari, quello che rivolge il dottor"Basta con i proclami. L'attenzione alla salute deve durare tutto l'anno soprattutto attuando una politica di ascolto delle voci che provengono dall'interno della sanità. Vogliamo essere degli interlocutori ascoltati e non essere messi all'indice quando le cose non vanno secondo le aspettative di qualcuno o subireperchè la gente è esasperata per cause non attribuibili al personale sanitario.In merito al Cpt di Trani sono necessari alcuni chiarimenti chiarimenti.È nato quando il direttore generale era Giovanni Gorgoni che ora è Direttore all'Ares e quindi con questa amministrazione regionale.Bisogna dirlo per onestà intellettuale ed è nato grazie non soltanto alla volontà della direzione generale di creare il Cpt di Trani in una città che stava riordinando la sua organizzazione sanitaria con la chiusura di tantissimi reparti del vecchio ospedale San Nicola pellegrino. È nato perchè i sindacati, e quello che mi onoro di rappresentare ovvero quello dellaha collaborato fortemente, con la direzione generale e ci hanno messo del loro per realizzare quella struttura. Non vi erano i finanziamenti sufficienti e abbiamo fatto uno sforzo per andare a trovare i finanziamenti creando una organizzazione sul territorio valida ma che non può essere esaustiva perché è giusto ricordare anche che la medicina generale è fatta da professionisti che è un pò come carabinieri ovvero è vicina alla gente nelle periferie dimenticate o nei paesi isolati dai grandi centri urbani, senza ospedali a coprirti le spalle.Negli ultimi 13 anni a parità di popolazione. Per il personale spendiamo il 48% in meno. L'aspettativa di vita di un pugliese rispetto ad un Trentino e di circa 2 anni in meno.L'Emilia spende in costi di produzione sanitari 232 euro pro capite in più.Abbiamo una mobilità passiva cioè una migrazione di persone che vanno a curarsi fuori che portano ricchezza in regioni che già sono ricche. Da noi mancano delle risposte sanitarie che sono legate soprattutto al sottodimensionamento del personale e alla carenza di investimenti in tecnologie d'avanguardia .Ma qualcuno si ricorda che gli ospedali soffrono tutte di carenze di personale? Solodove sono stato nei giorni scorsi, parlando con le colleghe è venuto fuori che su otto operatori ne sono in servizio in cinque e fanno turni suppletivi per non lasciare vacante il servizio sacrificando se stesse e la famiglia. Situazioni di questo tipo interessano molti reparti e se si aggiunge a questo la carenza di operatori disponibili si rischia il collasso .E che dire deiQuelli della nostra provincia vanno a coprire i turni di pronto soccorso e i punti di primo intervento e sono due mesi che non ricevono il pagamento di quei turni"."Stanno protestando -prosegue Delvecchio- per questo eppure continuano lavorare grazie allo spirito di sacrificio che li porta a coprire situazioni di emergenza.Il sistema di emergenza urgenza è grandemente sofferente: mancano gli operatori, manca il personale ma continua ad assicurare gli interventi anche a rischio della propria incolumità .Questi sono gli argomenti di cui la politica si deve interessare tutto l'anno facendo quadrato per implementare i finanziamenti alla sanità regionale e non dividersi per puro calcolo elettorale e magari non badando soltanto alcome se il problema sia in un farmaco in più o in meno e non legato ad una visione d'insieme che comprenda tutte le variabili socio economiche e sanitarie della stessa.Giusto per la cronaca La nostra spesa provinciale è allineata a quella nazionale.Unache faccia realmente prevenzione e diagnosi di primo livello integrata con i servizi specialistici e con i servizi ospedalieri. Una medicina ospedaliera che si occupa di acuzie e di alto livello tecnologico e professionale. Servono medici aggiornati e che operino in condizioni di serenità e sicurezza non muli da soma.Il concetto, ribadisco, è questo: basta con le strumentalizzazioni e basta anche con i medici che si prestano a questa azione di occupazione da parte di un ceto politico che premia i servi e mortifica il merito. Abbiamoe vedere riconosciute le prerogative sociali e morali ancor prima dei diritti contrattuali. La politica di occupi dei bisogni e dei diritti dei cittadini e lasci ai professionisti della sanità la gestione della sua organizzazione", conclude il dottor Delvecchio .