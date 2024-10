Salute mentale: anche da Andria per partecipare all'iniziativa dell'AITERP Sezione Puglia

Anche da Andria per partecipare all'iniziativa che l'AITERP, sezione Puglia (l'Associazione italiana tecnici della riabilitazione psichiatrica) organizza per sabato 12 ottobre. Il sodalizio tecnico scientifico, é presente sul territorio italiano: attraverso la ricerca, la formazione e l'informazione sulla riabilitazione psichiatrica sostiene la figura del "Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica".La Sezione Puglia propone, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, sul territorio di Barletta una passeggiata sabato 12 ottobre alle ore 17.00 con ritrovo presso il Porto di Barletta e proseguirà lungo la zona pedonale della Litoranea di Ponente."Durante la passeggiata, dedicata alla lotta allo stigma, si ascolterà un podcast, un brano sotto forma di intervista che tratta il tema della salute mentale e il percorso di recovery del protagonista.Il nostro obiettivo è quello di lanciare un messaggio di speranza, sensibilizzare tutta la comunità sul tema della salute mentale e restituire dignità a chi soffre di disturbi psichiatrici.Nel corso della passeggiata non mancheranno riferimenti al percorso di cura e riabilitativo che i territori offrono, ponendo anche l'attenzione sull'importanza di un intervento precoce.La scelta del luogo per l'evento non è casuale, il mare rappresenta un luogo di pace e libertà e parlare di salute mentale si può e si deve fare anche al di fuori dei normali luoghi istituzionali", sottolinea la rappresentante AITeRP, sezione Puglia, dott.ssa Lucrezia Greco.Non c'è l'obbligo di iscrizione, chiediamo di portare smartphone e cuffie. Per info è possibile inviare una mail all'indirizzo segreteria.aiterppuglia@gmail.com Oppure contattarci dalla pagina facebook Aiterp Puglia.