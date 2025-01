Sicurezza urbana, Giovanna Bruno (ALI): «Governo intervenga con più risorse e personale per le Forze dell’Ordine»

«Urge un intervento massiccio del governo, per potenziare il personale delle forze dell'ordine sui territori, per dotare le stesse di strumentazione adeguata». Lo dichiara Giovanna Bruno, Sindaca di Andria, Vice Presidente nazionale di ALI con delega alla legalità e Presidente ALI Puglia.«Da Nord a Sud del Paese si percepisce con sempre maggiore urgenza la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, che inevitabilmente riversano ansie e preoccupazioni, oltre che insoddisfazione, sul livello locale, sui sindaci, sui Comuni, prima loro interfaccia rispetto ad ogni problematica – prosegue Bruno –. Sindaci che in alcuni casi hanno fatto già tanto, potenziando gli organici di polizia locale nonostante i vincoli di bilancio e assunzionali; hanno intensificato la videosorveglianza, hanno esteso gli orari e i turni lavorativi degli agenti municipali. Oltre a fare lavoro costante di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione sulla cultura della legalità, nonché a garantire un supporto costante alle Forze dell'Ordine, impegnate quotidianamente su più fronti nonostante le criticità.Ci sono Comuni, piccoli e medi, dove i fenomeni di teppismo urbano erano quasi sconosciuti e che ora vivono questa dimensione nota maggiormente alle città di grandi dimensioni. Segno di tempi che volgono alla deriva sociale e comportamentale e che non ammettono assuefazione e supina accettazione da parte di chicchessia ma una corale reazione, coordinata e concreta, che deve avere nel governo di centro-destra del Paese il primo attore.Dalla sicurezza urbana dipende il livello di serenità delle nostre comunità, oltre che il senso di fiducia nella istituzioni, molte volte percepite lontane da questa emergenza che diviene anche sinonimo di illegalità diffusa. Siamo pronti a fare la nostra parte – conclude Bruno –, offrendo apporto concreto per tracciare percorsi e tentare soluzioni. Resta tutta la gratitudine alle Forze dell'Ordine e alle Polizie Locali per il ruolo delicatissimo e determinante in questa fase storica delicata del Paese».