Rubano olive da un terreno a Ruvo di Puglia: uno fugge, l'altro di Andria fermato

L'ultimo tentativo è però andato male ad «almeno due individui» entrati in azione durante la mattinata di ieri in località Polvino-Modesti, dove le guardie particolari giurate della Metronotte e i Carabinieri, accorsi in forze, li hanno colti in flagranza di reato, circondati dalla refurtiva, riconoscibilissima. Erano intenti a «rubare le olive - si legge sulla pagina Facebook dell'istituto di vigilanza privato con sede a Ruvo di Puglia -, attrezzati di tutto punto con i sacchi, i secchi, i teli e le verghe».



L'intervento, «immediato e perfettamente coordinato di ben quattro pattuglie della Metronotte e di una gazzella dei Carabinieri - si legge ancora -, ha consentito di bloccare uno dei due individui, che è stato trasferito in caserma, identificato e denunciato». L'uomo, un 45enne straniero residente ad Andria, è stato portato negli uffici di via senatore Iannuzzi e, al termine delle formalità di rito, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trani con l'ipotesi di furto aggravato.

Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre la refurtiva, finita sotto sequestro, è stata restituita al legittimo proprietario. I controlli nelle campagne da parte delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire maggiore sicurezza e per contrastare la recrudescenza dei furti stagionali.

Predoni dei campi ancora all'opera, nonostante una campagna olearia oramai agli sgoccioli, nell'agro di Ruvo di Puglia. Gli atti predatori in quegli appezzamenti di terra ancora non lavorati dai proprietari restano l'obiettivo primario per i piccoli balordi, dotati di tutto il necessario per ripulire le campagne di ignari agricoltori.