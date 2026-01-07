Furti di olive
Furti di olive
Cronaca

Rubano olive da un terreno a Ruvo di Puglia: uno fugge, l'altro di Andria fermato

L'episodio ieri mattina in località Polvino-Modesti, provvidenziale l'intervento di Metronotte e Carabinieri. Denunciato un 45enne

Andria - mercoledì 7 gennaio 2026 16.01
Predoni dei campi ancora all'opera, nonostante una campagna olearia oramai agli sgoccioli, nell'agro di Ruvo di Puglia. Gli atti predatori in quegli appezzamenti di terra ancora non lavorati dai proprietari restano l'obiettivo primario per i piccoli balordi, dotati di tutto il necessario per ripulire le campagne di ignari agricoltori.
L'ultimo tentativo è però andato male ad «almeno due individui» entrati in azione durante la mattinata di ieri in località Polvino-Modesti, dove le guardie particolari giurate della Metronotte e i Carabinieri, accorsi in forze, li hanno colti in flagranza di reato, circondati dalla refurtiva, riconoscibilissima. Erano intenti a «rubare le olive - si legge sulla pagina Facebook dell'istituto di vigilanza privato con sede a Ruvo di Puglia -, attrezzati di tutto punto con i sacchi, i secchi, i teli e le verghe».

L'intervento, «immediato e perfettamente coordinato di ben quattro pattuglie della Metronotte e di una gazzella dei Carabinieri - si legge ancora -, ha consentito di bloccare uno dei due individui, che è stato trasferito in caserma, identificato e denunciato». L'uomo, un 45enne straniero residente ad Andria, è stato portato negli uffici di via senatore Iannuzzi e, al termine delle formalità di rito, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trani con l'ipotesi di furto aggravato.
Il complice, invece, è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre la refurtiva, finita sotto sequestro, è stata restituita al legittimo proprietario. I controlli nelle campagne da parte delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire maggiore sicurezza e per contrastare la recrudescenza dei furti stagionali.
Nella Bat il nuovo prefetto Flavia Anania
7 gennaio 2026 Nella Bat il nuovo prefetto Flavia Anania
L'Intergruppo consiliare di Andria si unisce alla richiesta di dimissioni di Lodispoto
7 gennaio 2026 L'Intergruppo consiliare di Andria si unisce alla richiesta di dimissioni di Lodispoto
Barchetta (FdI): "Inchiesta Lodispoto, confidiamo nella magistratura ma dimissioni necessarie "
7 gennaio 2026 Barchetta (FdI): "Inchiesta Lodispoto, confidiamo nella magistratura ma dimissioni necessarie"
Tornano i predoni dell'oro verde: assalto ad un camion carico di olio a pochi chilometri da Castel del Monte
7 gennaio 2026 Tornano i predoni dell'oro verde: assalto ad un camion carico di olio a pochi chilometri da Castel del Monte
Revocato il finanziamento di oltre 3 milioni di euro per la valorizzazione dell'ex Centro Bonomo di Andria
7 gennaio 2026 Revocato il finanziamento di oltre 3 milioni di euro per la valorizzazione dell'ex Centro Bonomo di Andria
L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori
7 gennaio 2026 L'Ateneo dauno sarà protagonista l'8 gennaio ad Andria di una intensa giornata di lavori
Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche
7 gennaio 2026 Furto alla chiesa di San Luigi a Castel del Monte: sottratte due grosse casse acustiche
Nuova vita per Largo Caneva, ecco come sarà dopo il restyling
7 gennaio 2026 Nuova vita per Largo Caneva, ecco come sarà dopo il restyling
Epifania by Fidelis young, buona la prima Befana biancazzurra
7 gennaio 2026 Epifania by Fidelis young, buona la prima Befana biancazzurra
Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 20 di mercoledì 7 gennaio
7 gennaio 2026 Allerta meteo gialla per piogge fino alle ore 20 di mercoledì 7 gennaio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.