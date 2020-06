Rotary International Distretto 2120, nuovi incarichi distrettuali: oggi congresso in diretta televisiva

Durante il XXV Congresso del Rotary International Distretto 2120 che si terrà sabato 20 giugno 2020, a partire dalle ore 10, saranno conferiti importanti riconoscimenti per le attività svolte durante l'a.r. 2019/2020 e dal primo luglio saranno ufficializzati i nuovi incarichi distrettuali Puglia e Basilicata per l'anno rotariano 2020/2021.



Le anticipazioni riguardano la carica di Assistente del Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri per la Zona 5 affidata a Emanuele Termine che succede nel medesimo incarico all'andriese Carla D'Urso assistente del Governatore Sergio Sernia per lo scorso anno rotarriano 2019-2920. Saranno, altresì, attribuiti altri importanti incarichi, quali quelli di presidenti e componenti in altre commissioni del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, a numerosi soci del locale Club. Tra questi vi sono quelli affidati ai biscegliesi Mino Dell'Orco e Pierpaolo Sinigaglia.



Circa la carica di assistente del Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri per la Zona 6 assegnata a Dell'Orco, che subentrerà nell'incarico proprio a Sinigaglia, assistente del Governatore Sergio Sernia per l'anno rotariano 2019/20. Lo stesso Sinigaglia è stato nominato componente di staff del Governatore eletto Giuseppe Seracca Guerrieri.