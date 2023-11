].

Anche nel corrente anno scolastico il CPIA BAT "Gino Strada" invita quanti sono interessati a partecipare ai "Giovedì del Gino Strada",che voglio offrire momenti di cultura, cittadinanza attiva, educazione alla salute, volontariato.Gli incontri avranno luogo presso l'auditorium dell'edificio "Gaetano Salvemini", sede anche del CPIA "Gino Strada",Si parte giovedì 16 novembre 2023, con inizio alle ore 17:00 con un incontro promosso nell'ambito della campagna sanitaria della Regione Puglia in merito alloCome si legge sul sito dell'AIRC: "la diagnosi precoce di lesioni pretumorali e di tumori in fase iniziale nella cervice uterina ha permesso di ridurre molto la mortalità per questo tumore […L'esame di riferimento per le donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni è diventato l'HPV DNA test (o più semplicemente HPV test), da ripetersi ogni 5 anni, mentre per le donne tra i 25 e i 29 anni rimane il Pap-test da effettuarsi ogni 3 anni»,Interverranno Operatori Sanitari del Consultorio Familiare "Simone Weil" Asl Bt Andria. L'ingresso libero e la partecipazione è gradita. La cittadinanza è invitata.