Rinnovato il direttivo FAVO Puglia, coordinatore sarà il dr. Nicola Mariano presidente del Calcit Andria

E' stato rinnovato nei giorni scorsi il direttivo di FAVO Puglia, la sezione regionale dell'associazione delle associazioni a servizio dei malati di cancro e delle loro famiglie che a livello nazionale può contare su oltre 500 enti sparsi in tutta Italia. Coordinatore regionale pugliese è stato eletto il dr. Nicola Mariano, presidente del Calcit di Andria mentre vice coordinatore Marcello Stefanì FINCoPP Bari mentre consiglieri: Rosanna Galantucci (Una Stanza per un Sorriso), Nicola Signorile (La Bottega del Sorriso), Maria De Pasquale (AISTOM) e Antonella Daloiso (Associazione Gabriel, odv per l'umanizzazione delle cure in oncologia). Ad Antonella Daloiso, giornalista, è stato conferito anche l'incarico di coordinatrice di Favo Donna Puglia. Il report 2022 indica 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. Un coordinamento regionale al femminile, quale è FAVO Donna, può offrire un utile contributo fattivo e di idee per perseguire questi obiettivi. FAVO Donna, infatti, si prefigge di agire in tutte le sedi istituzionali.Il Comitato Regionale FAVO Puglia nasce nel settembre del 2008 ed ha già ottenuto diversi importanti risultati a livello regionale portando con se la voce di decine di associazioni sparse sul territorio pugliese. «E' la testimonianza di quanto bene stia facendo a livello territoriale il Calcit – hanno voluto rimarcare dal direttivo ed i soci dell'associazione andriese che nel prossimo anno festeggerà il 40esimo anniversario dalla fondazione – l'elezione a coordinatore regionale del Presidente Nicola Mariano è la fotografia plastica del lavoro svolto incessantemente in favore dei malati oncologici. Siamo certi che il dr. Mariano saprà incarnare al meglio la voce di chi si occupa di pazienti che devono confrontarsi con patologie tumorali portando sempre più con se l'idea che nostro compito deve essere sempre più quello di prevenire e puntare tanto sui corretti stili di vita. I più sinceri auguri di buon lavoro a Nicola Mariano da parte di tutti i soci del Calcit».