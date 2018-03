Restitution Day: Il M5S consegna un defibrillatore al nuovo Ufficio Vaccini di viale Trentino

Grazie alle restituzioni dei consiglieri regionali pugliesi del M5S, pari a circa 390 mila euro , nuove attrezzature medico sanitarie sono state donate agli ambulatori medici pugliesi.E' di ieri l'ultima di queste donazioni, avvenuta ad Andria presso il nuovo Ufficio Vaccini della Asl, di viale Trentino n. 79.Accolti dal Dirigente medico dr. Riccardo Matera, la consigliera regionale avv. Grazia Di Bari, il capogruppo consiliare avv. Michele Coratella e la candidata al Senato proporzionale del Collegio Puglia 2, dr.ssa Bruna Piarulli, hanno consegnato un defibrillatore, ultima donazione dopo quelle effettuate a Spinazzola, Canosa, Trani e TrinitapoliRicordiamo che tali interventi sono stati realizzati, grazie al taglio degli stipendi dei primi 12 mesi di mandato degli otto consiglieri regionali pentastellati.La consgliera Di Bari ha annunciato che il M5S pugliese intende adesso lavorare per dare un piccolo contributo per garantire nel migliore dei modi anche un altro diritto fondamentale: quello allo studio. Per questa ragione i nuovi fondi, circa € 257.709,80, saranno destinati alle scuole pugliesi e naturalmente anche della Bat.