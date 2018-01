Regione: Stea entra nel gruppo di FI ma viene contestato da Marmo

Sarebbe stato direttamente il Coordinatore di Forza Italia, on.le Luigi Vitali a condurre il passaggio del consigliere Gianni Stea nel gruppo regionale azzurro, ma questa operazione non sarebbe stata gradita dai suoi componenti, in primis dal capogruppo, l'andriese Nino Marmo."Apprendo dalla stampa della convocazione di una conferenza stampa per annunciare l'ingresso del consigliere Gianni Stea nel nostro Gruppo. È alquanto singolare che qualcuno, con una forzatura degna di miglior causa, possa decidere che qualcun altro entri nel gruppo consiliare di Forza Italia alla regione Puglia.Ho provveduto a comunicare al Presidente del Consiglio Regionale di non aver dato l'assenso a tale adesione, come recita chiaramente il seguente comma 6 dell'art.6 del Regolamento interno del Consiglio Regionale: "Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un Gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Gruppo a cui non intende più aderire e al Presidente del Gruppo a cui, dalla data della comunicazione, aderisce previo assenso dello stesso."E', quindi seguita la replica del coordinatore regionale di F.I., Luigi Vitali: "La conferenza stampa riguarderà l'ingresso del consigliere regionale Gianni Stea nel nostro partito e non anche la sua adesione al gruppo consiliare di FI. Quest'ultima resta subordinata all'assenso del presidente dello stesso gruppo".