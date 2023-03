Regione: Sanità e nuovo ospedale di Andria al centro di un incontro tra Vurchio e Capone

La Sanità locale, in primis sulla vicenda del nuovo ospedale di Andria sono state al centro di un incontro avuto in Regione, tra il Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Vurchio e la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone."In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Andria -dichiara Vurchio-, ho avuto l'onore di poter discutere con la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, nonché Vice Presidente nazionale del Partito Democratico, le questioni politiche che riguardano il Territorio della nostra Provincia di Barletta – Andria – Trani.Tante sono state le questioni discusse , a partire dalla questione Sanità, in particolare del nuovo Ospedale di Andria per giungere alla nuova Legge Regionale per l'istituzione del servizio di Psicologia di Base e delle Cure Primarie ai Cittadini pugliesi.Intanto, proveremo ad avviare contestualmente alcune iniziative istituzionali condivise, che fortificheranno il rapporto tra il Comune di Andria, la Provincia di Barletta – Andria – Trani e la Regione Puglia".