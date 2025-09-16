Regionali in Puglia, si vota il 23 e 24 novembre

Il governatore Michele Emiliano, riferiscono fonti della presidenza della giunta regionale, firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro la fine di settembre.



D'altronde non potrebbe essere diversamente perché il consiglio di stato ha già dichiarato che quella è la data ultima per il voto e tempi perché ciò avvenga prima non ce ne sono.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del futuro governatore della Puglia si terranno il 23 e 24 novembre prossimo.