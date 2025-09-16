Politica
Regionali in Puglia, si vota il 23 e 24 novembre
Il governatore uscente Emiliano dovrebbe firmare il decreto entro settembre
Andria - martedì 16 settembre 2025
Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del futuro governatore della Puglia si terranno il 23 e 24 novembre prossimo.
Il governatore Michele Emiliano, riferiscono fonti della presidenza della giunta regionale, firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro la fine di settembre.
D'altronde non potrebbe essere diversamente perché il consiglio di stato ha già dichiarato che quella è la data ultima per il voto e tempi perché ciò avvenga prima non ce ne sono.
