Regionali in Puglia, si vota il 23 e 24 novembre

Il governatore uscente Emiliano dovrebbe firmare il decreto entro settembre

Andria - martedì 16 settembre 2025
Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e per la scelta del futuro governatore della Puglia si terranno il 23 e 24 novembre prossimo.
Il governatore Michele Emiliano, riferiscono fonti della presidenza della giunta regionale, firmerà il decreto di indizione delle elezioni entro la fine di settembre.

D'altronde non potrebbe essere diversamente perché il consiglio di stato ha già dichiarato che quella è la data ultima per il voto e tempi perché ciò avvenga prima non ce ne sono.
Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: "Progetto esecutivo entro il prossimo novembre, gara d'appalto a gennaio 2026"
16 settembre 2025 Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: "Progetto esecutivo entro il prossimo novembre, gara d'appalto a gennaio 2026"
Comitato per il nuovo Ospedale di Andria: "Il tempo di un intervento deciso del governo regionale "
16 settembre 2025 Comitato per il nuovo Ospedale di Andria: "Il tempo di un intervento deciso del governo regionale"
Regionali 2015, pasticcio legge elettorale: ora a rischio due seggi nella BAT
Trascrizioni sbagliate e ricorsi, la Prefettura non nomina. Lunedì riunione a Bari
Regionali 2015, la BAT fa il pieno di consiglieri: 3 i rappresentanti andriesi
Sabino Zinni in maggioranza mentre all'opposizione Grazia Di Bari (M5S) e Nino Marmo (FI)
Regionali 2015, Emiliano: «Abbiamo stravinto, ora dialogo con M5S»
L'ex Sindaco di Bari parla da Governatore ma Laricchia stoppa: «Nulla in comune»
Election Day, quando e come si vota
Domenica 31 maggio si parte alle ore 7, seggi chiusi alle 23
Regionali 2015, chiusura campagna elettorale con Zinni ed Emiliano
Appuntamento per giovedì 28 maggio alle 19,30 in viale Crispi
Regionali 2015, "Rent to buy" a Materia Prima di Zinni
Sabato 16 maggio alle 19,30 si parlerà di rilancio del mercato immobiliare
Regionali 2015, primo comizio in piazza a Canosa per Papagna
Il candidato della Lista Emiliano Sindaco di Puglia: «E' stato emozionante»
Comunali 2015, l'elenco degli scrutatori
Tutti i nomi dei sorteggiati
