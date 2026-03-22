Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: ad Andria ha votato il 31,03 %

Dati affluenza - Rilevazione ore 19:00 - 22 Marzo

Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7:00 per ilanche ad Andria. I seggi resteranno aperti fino alleSarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum:Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.Città di Andria: 31,03%Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 30,33%.Andria: 30,95%Barletta: 30,52 %Bisceglie: 30,14%Canosa di Puglia: 24,73%Margherita di Savoia: 27,56%Minervino Murge: 29,22 %San Ferdinando di Puglia: 25,71 %Spinazzola: 31,47%Trani: 34,89%Trinitapoli: 24,97%