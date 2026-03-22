Referendum giustizia
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Politica

Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: ad Andria ha votato il 31,03 %

Prossimo aggiornamento ore 23.00

Andria - domenica 22 marzo 2026 18.46
Proseguono le operazioni di voto avviate questa mattina alle ore 7:00 per il Referendum sulla Giustizia anche ad Andria. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.

Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.

Dati affluenza - Rilevazione ore 19:00 - 22 Marzo


Città di Andria: 31,03%

Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 30,33%.

Andria: 30,95%
Barletta: 30,52 %
Bisceglie: 30,14%
Canosa di Puglia: 24,73%
Margherita di Savoia: 27,56%
Minervino Murge: 29,22 %
San Ferdinando di Puglia: 25,71 %
Spinazzola: 31,47%
Trani: 34,89%
Trinitapoli: 24,97%
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