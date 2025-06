Referendum 2025: scarsa affluenza nella Bat, ad Andria ha votato poco più del 25%

A vincere è stato decisamente l'astensionismo. Alla chiusura delle urne dopo le due giornate di voto di domenica 8 e lunedì 9 giugno, non è stato raggiunto il quorum necessario per rendere validi i cinque referendum sui temi del lavoro e della giustizia sociale.Di seguito i dati definitivi di affluenza alle ore 15.00 di oggi nei 10 comuni della Bat rispetto alla partecipazione al referendum per i cinque quesiti.Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: AbrogazioneBarletta 30,71%Bisceglie 29,67%Canosa di Puglia 24,13%Margherita di Savoia 23,14%Minervino Murge 31,66%San Ferdinando di Puglia 24,35%Spinazzola 30,35%Trani 29,79%Trinitapoli 20,00%Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parzialeBarletta 30,70%Bisceglie 29,66%Canosa di Puglia 24,13%Margherita di Savoia 23,14%Minervino Murge 31,65%San Ferdinando di Puglia 24,34%Spinazzola 30,37%Trani 29,78%Trinitapoli 20,00%Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnoviBarletta 30,70%Bisceglie 29,66%Canosa di Puglia 24,13%Margherita di Savoia 23,14%Minervino Murge 31,65%San Ferdinando di Puglia 24,34%Spinazzola 30,37%Trani 29,78%Trinitapoli 20,00%Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: AbrogazioneBarletta 30,71%Bisceglie 29,67%Canosa di Puglia 24,13%Margherita di Savoia 23,14%Minervino Murge 31,65%San Ferdinando di Puglia 24,35%Spinazzola 30,37%Trani 29,79%Trinitapoli 19,99%Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italianaBarletta 30,69%Bisceglie 29,65%Canosa di Puglia 24,11%Margherita di Savoia 23,13%Minervino Murge 31,66%San Ferdinando di Puglia 24,30%Spinazzola 30,37%Trani 29,75%Trinitapoli 19,99%In Puglia la partecipazione si è attestata al 28,44%, in linea con il dato nazionale, che si è fermato a 29,79%. Il mancato raggiungimento del quorum rende il risultato della consultazione ininfluente sul piano giuridico.