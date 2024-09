Raccolti 86 kg di rifiuti in un sola mattinata ad Andria

Oltre 50 volontari si sono uniti per liberare il grande polmone della città di Andria dai rifiuti. E' quanto accaduto domenica mattina (22 settembre) nella Villa comunale, grazie all'iniziativa messa in atto dall'associazione ambientalista 3place, in occasione del world Cleanup Day: la più grande giornata di raccolta rifiuti organizzata in tutto il mondo.Tra i cittadini, presente anche l'assessore all'ambiente Savino Losappio, e la collaborazione di numerose associazioni tra cui Scaut Assaraider Andria, Andria Food Policy Hub, Club delle Donne, Croce Rossa italiana – comitato di Andria, Italia Nostra Andria, Lions Club Ruvo di Puglia Talos e il centro Zenith Associazione di Volontariato.«Non eravamo soli, eravamo in tanti a seminare una speranza per il futuro – precisano - E poi tutti quei bambini e bambine in azione al fianco dei propri genitori, che ovviamente non meritano il Pianeta che gli stiamo lasciando, che insegnano loro il rispetto dell'ambiente».In poco più di un'ora la quantità di rifiuti raccolta è stata incredibile: 86 chilogrammi di rifiuti in 24 sacchi, così divisi: 21 kg plastica (8 sacchi), 40 kg secco (13 sacchi) 25 kg vetro (3 sacchi), 3 bottiglie piene di cicche di sigaretta. Le buste sono state fornite dalle ditte Gial Plast-SiEco-Impregico S.r.l.«Fa un certo effetto trovare così tanti rifiuti in un ambiente naturale che, con tutta la biodiversità che lo vive, dovrebbe essere privo di qualsiasi tipo di rifiuto. Ma noi Umani si sa: non siamo bravi a preservare la nostra casa, il nostro Pianeta – dichiara 3 place e conclude - Per fortuna poi abbiamo una parte di Umani che agisce, che sensibilizza, che sprona le coscienze, che dona alla Comunità, che rispetta il prossimo».