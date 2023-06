Una raccolta alimentare (e non solo) per cani e gatti è stata organizzata per venerdì 9 e sabato 10 Giugno ad Andria dall'organizzazione di volontariato "Adottami col cuore", in collaborazione con il negozio Joe Zampetti di Andria, in via Barletta 115. L'iniziativa è in programma dalle ore 9.00 alle 20.00, con orario continuato."Avrete la possibilità di fare un gesto generoso nei confronti dei cani e gatti seguiti dalla nostra associazione, donando loro un po' di pappa o quant'altro vorrete donare...In questo momento abbiamo tanto bisogno di pappa per gattini e cuccioli di cane. Ringraziamo sentitamente Joe Zampetti per il prezioso aiuto che ogni mese offre alle associazioni animaliste! Con l'occasione si raccoglieranno anche coperte per i cani del canile di AndriaL'organizzazione di volontariato "Adottami col cuore" giunge dalla Liguria, esattamente da Genova, ma successivamente una articolazione è stata costituita dal 2013 per aiutare esclusivamente i cani e gatti di Andria. Il sodalizio ha rapporti stabili e continuativi con Asl ed il Comune oltre che con diversi volontari locali, anche con una proficua collaborazione con il rifugio "La Guardiola" di De Nigris Maria (Brigida De Nigris), in quanto oltre ad effettuare circa 150 adozioni di cani ogni anno e di 30/50 per felini, l'associazione aiuta il canile a curare i cani malati, fornendo spesso cibo, farmaci e quant' altro serva. Vengono presi in carico anche numerosi animali anziani, neurologici ed invalidi, abbandonati dai proprietari", sottolinea Veronica, una delle volontarie presenti nella città fidelis.Per info: "Adottami col cuore", cell. 349.6325688.