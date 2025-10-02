Andrea Barchetta
Provincia Bat, Alicino (GN): “Buon lavoro a Barchetta, nuovo consigliere provinciale”

Sostituisce il consigliere Michele Nobile di Minervino Murge

Andria - giovedì 2 ottobre 2025 15.00
"Congratulazioni e buon lavoro ad Andrea Barchetta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ad Andria, per il suo insediamento in Consiglio provinciale. Un percorso importante, che siamo certi saprà affrontare con lo spirito di responsabilità e l'impegno di sempre, rappresentando le voci di tutte le comunità della Bat, a partire da quelle più dimenticate dalle politiche dell'amministrazione di centrosinistra targata Lodispoto. Andrea sostituisce il consigliere Michele Nobile di Minervino Murge e, in quota Fratelli d'Italia, si aggiunge al consigliere Michele Vitrani di Canosa di Puglia. Saremo felici di collaborare con loro per affrontare le sfide a cui la nostra generazione è più sensibile, dai trasporti all'edilizia scolastica". Lo afferma in una nota Riccardo Alicino, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.
