Prosegue la campagna vaccinale nella Bat: 4186 le somministrazioni di lunedì 30 agosto

Sono 4186 le vaccinazioni eseguite ieri nella provincia Bat presso tutti gli hub attivi sul territorio. I numeri della copertura vaccinale crescono in maniera costante mentre per i più giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni è in programma domani la terza giornata dedicata, mercoledì 1° settembre.Sarà possibile accedere alla vaccinazione a sportello senza prenotazione dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso gli hub di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa e Margherita di Savoia.E intanto sono 5.366.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.879.635).