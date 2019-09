Promozione e sostegno della Street Art: un progetto di Andria ammesso al finanziamento

Anche un progetto proveniente da Andria, è stato inserito nei primi 12 interventi finanziati con la misura "Promozione e sostegno della Street Art" innovativa iniziativa della sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia. Si tratta della realizzazione creata dall'associazione andriese "Andriaground Family", sulla base di un'idea elaborata da Andrea Colasuonno e Daniele Geniale, street artist affermato, a cui sarà affidata l'esecuzione dell'opera.Questa mattina, si è svolto nel padiglione 152 della Fiera del Levante la presentazione di questa misura, denominata "Promozione e sostegno della Street Art", innovativa iniziativa della sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia, finanziata dalla legge di bilancio regionale (LR 67/2018, art. 50 - emendamento Colonna - Zinni). La misura favorisce i percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale e si inserisce nell'ambito della misura strategica "la cultura si fa strada", presentata lo scorso 20 giugno.L'assessore Loredana Capone ha incontrato le oltre novanta amministrazioni pubbliche che hanno candidato le idee progettuali definendo i prossimi step procedurali, accompagnata dal delegato dell'Anci Sindaco di Capurso Francesco Crudele e dal consigliere estensore della norma di bilancio regionale Enzo Colonna. 12 le istanze già finanziabili presentate nel corso dell'evento: Aradeo, Caprarica di Lecce, Gallipoli, Racale, Muro Leccese, Galatone, Sant'Agata di Puglia, Vieste, Foggia, Vico del Gargano,ed Altamura (Istituto scolastico Bosco - Fiore)."Un bando per promuovere la street art come strumento di rigenerazione e riqualificazione delle periferie e delle aree più degradate delle nostre città. 150mila euro e 92 bellissime proposte pervenute - dichiara Loredana Capone - Oggi, in Fiera del Levante, presentiamo i primi 12 progetti cantierabili entro il prossimo 31 ottobre. Siamo orgogliosi di questo grande risultato perché consideriamo quest'arte come una grande occasione per vivere più a fondo la città e per costruire relazioni che creano comunità. Ecco, con questa misura vogliamo stimolare laboratori di bellezza capaci di generare innanzitutto una rigenerazione sociale".