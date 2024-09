Progetto Adulti digitali: il CPIA “Gino Strada” organizza 3 percorsi lavorativi

1° ciclo: 1 corso EIPASS 7 Moduli use nel periodo ottobre 2024 – gennaio 2025 presso la sede del CPIA "Gino Strada" di Andria – Via Comuni di Puglia 4

nel periodo ottobre 2024 – gennaio 2025 presso la sede del CPIA "Gino Strada" di Andria – Via Comuni di Puglia 4 2° ciclo: 2 corsi nel periodo gennaio 2025 – maggio 2025 1 di di Digital Marketing,ed 1 EIPASS 7 Moduli user presso la sede del CPIA "Gino Strada" di Andria – Via Comuni di Puglia 4.

"Gino Strada" SEDE DI ANDRIA VIALE COMUNI DI PUGLIA, 4 – 76123 ANDRIA 27 SETTEMBRE 2024 DALLE 14:30 ALLE 18:30 03 OTTOBRE 2024 DALLE 09:00 ALLE 13:00 MAIL: btmm30100x@istruzione.it Telefono: 0883246540 0883246544

Il progetto nasce nell'ambito delle azioni dedicate all'istruzione degli adulti e all'apprendimento permanente. Ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali tra gli adulti che necessitano di reinserimento sociale e lavorativo.Adulti Digitali. Percorsi di formazione per il lavoro prevede la realizzazione disulle competenze digitali, ine in, rivolti a donne e uomini ai margini del mercato del lavoro, disoccupate/i o inattive/i, di età compresa fra i 34 e i 50 anni, per offrire loro riqualificazione ai fini di migliori condizioni occupazionali.Due corsi baseprevedono di alfabetizzare sulle competenze digitali., mirato a preparare professionisti in grado di progettare, implementare e gestire strategie di marketing digitaleL'acquisizione di tali competenze intende investire sulla fascia di target con il livello più basso di alfabetizzazione informatica;sono organizzati in due cicli:I corsi sono organizzati inattraverso lezioni in presenza e da remoto, sincrone e asincrone, per rispondere alle esigenze di flessibilità dello specifico target adulti. Le ore di attività didattica sono 80 di cui: 50 ore in presenza e 30 in sincrono, è previsto poi materiale di studio in asincrono.Al termine dei percorsi è previsto il rilascio di unadelle competenze acquisite.Il progetto, selezionato e sostenuto dal, è coordinato dain partenariato con ile con ilLa rete dei partner di supporto coinvolge, inoltre, la; la; laINDIRE cura il coordinamento generale del progetto e patrimonializza l'esperienza nell'ambito delle relazioni formazione-lavoro e dell'innovazione didattica, nella direzione di un più ampiodel presente avviso sono, interessate alla formazione in materia informatica, finalizzata all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.Agli interessati si richiedono:● Costanza nella frequenza delle attività formative;● Impegno nello studio anche ai fini del superamento delle prove per il conseguimento della certificazione informatica, ove prevista;● Impegno a partecipare alle rilevazioni statistiche relative al progetto, anche nel caso di inserimento nella sola lista d'attesa.Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, in caso di frequenza non assidua, il corsista potrà essere sostituito da altro candidato in lista d'attesa, senza che nulla possa essere preteso dal corsista decaduto.A questa iscrizione deve fare immediato seguito l'invio, all'indirizzo mail adultidigitali@indire.it con il seguente oggetto mail: Autocertificazione disoccupazione/inattività – Corso … (specificare la tipologia di corso a cui si intende partecipare: informatica di base oppure Digital Marketing), della seguente documentazione:- Autodichiarazione di disoccupazione/inattività (ovvero essere soggetto che non svolge alcuna attività lavorativa oppure è un lavoratore il cui reddito annuale da lavoro è pari o inferiore a € 8.500,00 per il lavoro dipendente o subordinato; € 5.500,00 per il lavoro autonomo), su modello Allegato A (in allegato alla comunicazione), debitamente compilata e sottoscritta;- Copia del documento di identità in corso di validità.È prevista l'istituzione di un servizio di assistenza alla compilazione delle domande e delle autodichiarazioni, fornito direttamente dal CPIA secondo il seguente calendario :La mancata presentazione dell'autocertificazione secondo le modalità previste nello stesso articolo comporta la decadenza dalla selezione e la non partecipazione ai corsi. L'organizzazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda di partecipazione, gli allegati o le comunicazioni inviate ai candidati vengano dispersi.