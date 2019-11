Dopo anni di attesa, il Profilo di Salute della città di Andria sarà presto una realtà concreta. Ieri pomeriggio il primo, fondamentale passo a Palazzo di Città: la firma del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Andria, nella persona del Commissario Straordinario dott. Gaetano Tufariello, e l'associazione Onda d'Urto - Uniti contro il Cancro Onlus, rappresentata dal presidente Antonio Tragno, per conto del "Forum Ambiente Salute Andria" che opera a nome di 40 associazioni cittadine.Un documento fortemente voluto dal dott. Dino Leonetti ed elaborato dal dott. Donato Raimondi, referente del gruppo "Salute e Ricerca", e redatto secondo i criteri e gli indicatori previsti dal progetto "Città Sane" dell'OMS. Uno strumento utile, come si legge nel Protocollo d'Intesa, "per evidenziare le condizioni di rischio e di disuguaglianza della popolazione, un approfondimento sulla qualità della vita e sui modelli di vita dei cittadini andriesi".«Questo strumento ci ha coinvolto come istituzione, - ha dichiarato il Commissario Straordinario dott. Tufariello - entro il 2020 forniremo alla città dati statistici che saranno utili anche per le future amministrazioni, per attuare politiche intelligenti per la qualità di vita e la salute dei cittadini. La città di Andria attraversa un momento storico particolare: questo momento è strategico per guardarci allo specchio e capire come siamo messi».«Il Profilo della Salute - afferma il presidente dell'associazione Onda d'Urto, Antonio Tragno - sarà uno strumento utile per la programmazione dei futuri amministratori della città. Speravamo di arrivare a questo risultato diversi anni fa, per avere la possibilità di attuare iniziative a medio-lungo termine».Il dott. Donato Raimondi ha inoltre precisato: «Questa scelta è una coraggiosa indagine a 360 gradi sul nostro stile di vita. Il Profilo della Salute non è un semplice Registro dei Tumori con i rischi connessi, ma rappresenta un'analisi quantitativa e qualitativa della vita dei cittadini».Con la firma sul Protocollo d'Intesa, Onda d'Urto, in nome e per conto del Forum Ambiente e Salute, e Comune di Andria si impegnano a cooperare per la redazione del Profilo della Salute fornendo informazioni utili al Comitato tecnico-scientifico che sarà così composto: Asl Bt, Arpa Puglia, Comune di Andria, Polizia di Stato, Osservatorio Epidemiologico, Provincia Bat.