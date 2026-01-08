Antonio Decaro
Antonio Decaro
Politica

Prime nomine per Antonio Decaro

Il neo governatore pugliese designa il Capo di gebientto, il portavoce ed il capo dell'avvocatura regionale

Andria - giovedì 8 gennaio 2026 19.00
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato oggi con proprio decreto il capo di Gabinetto, avv. Davide Pellegrino, la portavoce dott.ssa Aurelia Vinella e il capo dell'Avvocatura regionale, avv. Rossana Lanza.
