Prime nomine per Antonio Decaro

Andria - giovedì 8 gennaio 2026
19.00
Powered by
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato oggi con proprio decreto il capo di Gabinetto, avv. Davide Pellegrino, la portavoce dott.ssa Aurelia Vinella e il capo dell'Avvocatura regionale, avv. Rossana Lanza.
Altri contenuti a tema
Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro
Si attende con impazienza la proclamazione dei consiglieri eletti. Il nodo assessori, Ciliento in pole position
Nuovo consiglio regionale: Andria potrebbe avere un rappresentante della Lega
L'ipotesi delle dimissioni di Luigi Lobuono favorirebbe il consigliere comunale Nicola Civita, candidato nelle ultime regionali per il Carroccio
Attualità Tentativi truffaldini: SMS giungono anche nella Bat da “fantomatici Cup” o sedicenti uffici sanitari
Messaggi truffa, noti come "smishing". La ASL Bari mette in guardia i cittadini: non provengono da nostri servizi, non rispondete e denunciate
Buon 2026, così ricco di tante speranze!
Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Andria gratis
nella tua e-mail