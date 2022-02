Presentato nella sala consiliare di Andria il progetto "Femminescenza"

11 marzo alle ore 18:00

Social Video 3 minuti Presentato ad Andria il progetto "Femminescenza": l'intervista a Valentina Lomuscio

Si è tenuto ieri pomeriggio, giovedì 10 febbraio, nella sala consiliare del Palazzo di Città la presentazione del progetto "Femminescenza": un ciclo di tre incontri che, organizzato dall'Associazione Contenitore Contemporaneo Impresa sociale, coinvolgerà le docenti e i docenti di ogni ordine e grado della nostra città per contribuire al superamento del social e gender gap scientifico e tecnologico, attraverso la promozione delle materie STEM (Sciences, Tecnology, Engineering and Mathematics), discipline che rivestono un ruolo centrale per il rilancio sociale, culturale ed economico del Paese, come richiesto a gran voce dall'Unione Europea."Il progetto mira a ridurre il gander gap. Quindi è opportuno partire proprio dalle scuole assieme alle quali vorremmo discutere di tutti quei stereotipi o pregiudizi che condizionano in particolare la formazione delle ragazze, in prossimità delle scelte universitarie", spiega, componente dell'Associazione Contenitore Contemporaneo Impresa sociale. "In Puglia solo il 17,3% sceglie di frequentare una facoltà STEM, quindi di tipo scientifico. Attraverso questo percorso noi vorremmo lavorare assieme ai formatori e alle formatrici per contribuire a superare tutti quegli ostacoli che oggi condizionano le scelte future delle ragazze".Durante la conferenza sono intervenute le assessore comunali alle Politiche Giovanilie alla Pubblica Istruzione, le quali hanno rimarcato l'importanza di fornire alle donne adeguati strumenti per ridurre il dilagare di questo fenomeno e invogliare, nel contempo, loro alla ricerca di esempi positivi affinché possano comprendere come, in realtà, le materie scientifiche non siano prerogativa esclusiva degli uomini. Il coinvolgimento delle scuole in questo progetto rappresenta, inoltre, per le due assessore un fondamentale punto di partenza per formare non solo i docenti, ma anche per valorizzare l'unicità dei ragazzi e delle ragazze.A suggellare l'incontro, a cui hanno partecipato alcuni dirigenti e docenti delle scuole andriesi, sono state, membro della succitata associazione, la quale ha descritto meticolosamente in che modo si articolerà il progetto e la Sindaca, che contenta di accogliere l'iniziativa così ha sottolineato: "C'è un risveglio differente su questa tematica. Attraverso questa proposta cercheremo di apportare cambiamenti positivi sulla formazione della donna nella società odierna. Ringrazio le tante sollecitazioni pervenute da parte delle associazioni cittadine di categoria, le quali vanno a colmare un'assenza di visione che potrebbe sfuggire a noi amministratori. C'è maggiore attenzione per chi opera direttamente sul campo" – precisa la Prima Cittadina – C'è il desiderio di far rumore per far percepire alla nostra comunità la voglia di superare sperequazioni sociali e professionali esistenti ancora tra uomini e donne . Non scoraggiamoci se per ora i cambiamenti sono lievi. Le proposte devono essere portate avanti con costanza, solo cosi saranno incisive e promettenti soprattutto per le prossime generazioni".Il progetto avrà inizio con un ciclo di 3 webinar:, ricercatrice del Dipartimento Fors.Psi.Com. dell'Università degli Studi di Bari, discuterà diAzzurra Ragone, Innovation&Trasformation lead-azienda: EY Business and Technology Solution, parlerà di "".animeranno un incontro di progettazione partecipata rivolto a quelle insegnanti e a quegli insegnanti che vorranno contribuire in prima persona all'ideazione e implementazione delle iniziative concrete del programma. Al fine di facilitare e rendere più efficace il processo di progettazione partecipata, i progettisti metteranno a disposizione delle e dei partecipanti alcune ipotesi di azioni distinte per classi di età delle destinatarie.Le insegnanti e gli insegnanti potranno iscriversi ai webinar compilando il Google Form che sarà inviato a tutte le scuole.Nel Video l'intervista a Valentina Lomuscio.