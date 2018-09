Presentata la nuova SSD Fidelis Andria 2018 nel segno di Marco Nesta

Dopo il battesimo sul terreno di gioco con la partita di coppa, la nuova SSD Fidelis Andria 2018 è stata ufficialmente presentata a stampa e tifosi. Aldo Roselli, rappresentante dei soci e alla sua seconda avventura ad Andria, Pinuccio Pomo, Giuseppe Di Bari del gruppo Todi, Vincenzo Pastore, Giuseppe Catapano: questi gli imprenditori grazie ai quali é stato possibile avviare la ripartenza del calcio nella nostra città dopo il fallimento di questa estate. Il nuovo assetto societario biancazzurro, presieduto dall'avv. Marco Di Vincenzo, nasce con l'idea di realizzare un progetto innovativo, probabilmente il primo in Italia, ossia la partecipazione dei tifosi con una quota di sottoscrizione delle azioni societarie. L'associazione che si occuperà dell'azionariato popolare è intitolata all'indimenticato tifoso biancazzurro Marco Nesta. Assieme ai nuovi soci che vanno a comporre il neo-nato sodalizio biancazzurro, sono stati presentati alla stampa e tifosi le due figure fondamentali della nuova Fidelis a livello tecnico: il Direttore sportivo Fabio Moscelli e il tecnico Alessandro Potenza, che hanno augurato di togliersi diverse soddisfazioni con la nuova compagine, ovviamente senza creare false illusioni e lavorando con i piedi per terra."Il calcio non è solo sport, - ha dichiarato il sindaco Nicola Giorgino - ma un vero e proprio progetto di natura sociale. Il progetto societario che ha dato vita alla nuova Fidelis é una novità per il nostro territorio e soprattutto é possibile, per una città che é la quarta in Puglia per numero di abitanti e la prima nella nostra regione, assieme ad Altamura, per estensione territoriale". Adesso tocca ai tifosi abbonarsi in massa e sostenere la nuova avventura biancazzurra: a questo proposito é stata presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019, intitolata "I leoni hanno fame". Una frase appropriata per la nuova storia calcistica a cui la città si prepara: perché la passione di questa città per la compagine federiciana rimane sempre fortissima e anche perché, come dichiarato dall'avv. Marco Di Vincenzo, "Nonostante i fallimenti degli ultimi anni, Andria rimane una piazza appetibile da tutti".