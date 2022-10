Ponte di Ognissanti: Castelli, Musei e parchi archeologici pienamente fruibili

Visitabili, fotografabili, vivibili: nuova occasione per godere delle vetrine culturali e paesaggistiche pugliesi

aperture e orari di questo lungo ponte aperture e orari di questo lungo ponte

(tradizionale giornata di chiusura settimanale) 31 ottobre1 novembre, giornata festiva nazionale, secondo il consueto piano tariffario; restano invariati gli orari di apertura nei giorni di sabato e domenica.Considerata, poi, l'affluenza che stiamo registrando nelle ultime settimane, al di là di ogni festività, grazie alla, non abbiamo avuto dubbi sulla possibilità di spalancare le porte anche in concomitanza di chiusure settimanali. La mia riconoscenza va, come sempre, a tutto il personale di vigilanza dei nostri siti che svolge un ruolo essenziale».Nella tabella che si allega e sul sito web della Direzione Regionale Musei Puglia è possibile consultare aperture e orari di questo lungo ponte.