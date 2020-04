Poliziotto di Andria salva con un collega un camionista mentre il mezzo rischia di esplodere

Deve ringraziare gli agenti della Polizia Stradale di Cerignola, e tra questi un giovane poliziotto di Andria, il conducente di un camion contenente azoto liquido. Il mezzo pesante si è ribaltato nel pomeriggio di ieri sulla SS 655 all'altezza del KM 18 nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Il pronto intervento degli agenti di P.S. ha messo in salvo l'uomo e in sicurezza il pericoloso carico di liquido infiammabile.La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Il mezzo dopo essersi ribaltato è poi finito fuori strada, finendo in un terreno che costeggia la statale. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere della portiera ed è riuscito a liberarsi solo grazie all'intervento dei due agenti della sezione della Polizia Stradale di Cerignola. I poliziotti hanno dovuto usare la massima cautela nell'estrarre l'uomo dal mezzo, considerato il carico di ben undicimila litri di azoto liquido che il camion trasportava e che rischiava di esplodere.Dopo essere stato allontanato dal mezzo dagli agenti della Stradale, gli stessi hanno provveduto a chiamare una autombulanza che ha poi trasportato il conducente in codice rosso agli Ospedali Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sono gravi ma non versa in pericolo di vita. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino a che i Vigili del Fuoco hanno bonificato la zona dopo aver condotto il sopralluogo e i rilievi del caso. Grazie quindi alla prontezza di intervento dei due agenti la vicenda si è conclusa senza conseguenze più gravi.Con questo episodio, cogliamo l'occasione non solo per ringraziare il poliziotto di Andria, non nuovo a questo genere di interventi, ma tutti i suoi colleghi che con le Forze dell'ordine e gli operatori sanitari si stanno spendendo con altruismo e autentico spirito di solidarietà verso la nostra Comunità.Nel salutare il Dirigente generale dr. Luca Speranza, capo compartimento della Polizia Stradale della Puglia per averci autorizzato ad utilizzare le foto che state vedendo e a divulgare il paese di origine di questo poliziotto che con il suo collega, ma come loro tanti e tanti donne e uomini in divisa, compiono quotidianamente questi interventi con vero sprezzo del pericolo (scusateci ma non è retorica ma verità), raccogliamo il suo invito e quello del dr. Giovanni Spina, Dirigente superiore per la Capitanata della Polizia Stradale. "Per favore, RESTARE a CASA e non uscire se non per indispensabili motivi di salute e familiari".Inutile dire che è doveroso per noi tutti raccogliere e rispettare questo invito e ricordiamoci che quando troveremo il personale della Stradale, delle Forze dell'ordine, il personale sanitario e di quanti stanno lavorando in questo momento ed in queste particolari condizioni, lo stanno facendo per tutti noi, per un Paese che si chiama Italia.