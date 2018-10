"Poesie al tramonto" il 14 ottobre ad Andria

Dal 7 al 15 ottobre si svolgerà in Puglia il primo incontro internazionale di poesia "Poesía Fuego y Juego" (Poesia Fuoco e Gioco), organizzato dall'associazione "Casa de la Poésie El Cactus", fondata dalla poetessa boliviana Norah Zapata-Prill, in collaborazione con vari enti, pubbliche amministrazioni ed associazioni (tra cui segnaliamo Fucina domestica, Attacco poetico, Camera a Sud, Orti di Guerra, il Presidio del Libro di Ostuni, etc.).Dopo gli indirizzi di saluto di Mirella Caldarone (Presidente "Fucina Domestica"), Norah Zapata-Prill (Presidente Casa de la poésie "El Cactus") e Francesca Magliano (Assessore alla Cultura e al Turismo, Comune di Andria), interverranno i poeti Benjamin Chávez, Emilio Coco, Gabriel Chávez Casazola, Gary Daher e Vilma Tapia Anaya.L'evento è gratuito per i soci di Fucina Domestica.È possibile prenotare telefonando (349.0874108 | 339.7720063), inviando messaggio privato su FB oppure scrivendo a info@fucinadomestica.it