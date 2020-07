Piogge e temporali: tromba d'aria e strade piene d'acqua ad Andria

Ingenti i danni: allagato il Palasport, il piazzale della stazione, via Murge e caduta rami in via Canal su delle auto in sosta

Il maltempo previsto dal bollettino diramato ieri dalla Protezione civile pugliese, per questo pomeriggio sulla nostra regione ed in particolare nella parte centrale, dove si trova Andria, ha provocato violenti rovesci ed altrettanti forti temporali.Numerose le strade urbane -come viale Ovidio, viale Virgilio, zona Fravina, piazza Toniolo o la piazza della stazione ferroviaria- ma anche extraurbane rimaste allagate intorno alle ore 14 e che hanno visto l'intervento, con la Polizia Locale, di squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Barletta e da Bari.Allagata completamente via Murge, con una autovettura che è rimasta in panne all'altezza del ponticello del canale Ciappetta Camaggio. Parte del Palasport di viale Germania si è allagata a causa delle pessime condizioni in cui si trova la copertura. Rami di albero sono caduti su alcune auto in sosta in via Canal presso la zona della 167 nord. Con la squadra viabilità della Polizia Locale è intervenuto personale dell'Andria Multiservice. Si registrano numerosi allagamenti di sottani e la rimozione di molti tombini della fognatura, a causa delle forte pressione dell'acqua di scolo.In particolare una tromba d'aria è stata segnalata nelle campagne di Andria, a ridosso della ex sp 231, tratto che da Andria porta a Canosa di Puglia. Non si lamentano per fortuna feriti ma solo danni a beni pubblici e privati.