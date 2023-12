“Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale”, la Verdi - Cafaro di Andria tra le scuole selezionate

Sono 16 le candidature pervenute dalle scuole secondarie di primo grado della Puglia per partecipare a "Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale", il progetto dell'Ansi Comitato di Bari - Associazione Nazionale Scuola Italiana, d'intesa con il Consiglio Regionale - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.Anche quest'anno è stata grande la soddisfazione per l'interesse e la sensibilità delle scuole al tema ma, come previsto dal bando, è stato necessario individuarne 12 nel rispetto di un'equa distribuzione territoriale regionale.La scelta delle scuole da ammettere ha tenuto conto della necessaria rotazione e del contesto socio-ambientale di ciascuna.Le scuole che potranno beneficiare degli interventi formativi previsti dal progetto sono:- Istituto Comprensivo "Caporizzi – Lucarelli" – (indirizzo musicale) – ACQUAVIVA DELLE FONTI- Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli" – BARI- SANTO SPIRITO- Istituto Comprensivo "Losapio San Filippo Neri" – (indirizzo musicale) – GIOIA DEL COLLE- Istituto Comprensivo "G.Verdi P.Cafaro" – ANDRIAIstituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII" - SAN FERDINANDO DI PUGLIAIstituto Comprensivo Statale "Valesium" – TORCHIAROLO- Istituto Comprensivo "Aldo Moro" – STORNARELLA- Istituto Comprensivo "Alfieri Garibaldi" - FOGGIA- Istituto Comprensivo "Calimera - Caprarica – Martignano" – (indirizzo musicale) – CALIMERAIstituto Comprensivo Statale "Angelo Vassallo" - RACALE- Istituto Comprensivo Statale "Elisa Springer" - SURBOIstituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco" - TARANTOL'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bari–Cattedra di Illustrazione Scientifica, il Moto Club Bari A.S.D., l'Associazione aMichi di Michele Visaggi, il Lions Club Bari San Nicola, i fumettisti, illustratori scientifici Salvatore Modugno e Luna Montatore. Il progetto è patrocinato dalla Città di Bari, dalla Prefettura di Bari, dal Comando della Polizia Locale di Bari e si avvarrà del supporto dell'Associazione Nazionale Scuola Italiana."Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale", giunto ormai alla quinta edizione, è un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e ha la finalità diIl libretto a fumetti, distribuito a tutti gli alunni coinvolti, a supporto delle attività, è sempre aggiornato e nella nuova versione comprende anche regole essenziali per la guida dei monopattini.Gli elaborati saranno valutati da una commissione di 5 giurati. Il criterio di selezione si baserà sull'efficacia del messaggio pubblicitario, la significatività, l'originalità, l'efficacia didattica, la capacità comunicativa.Tutti i dettagli del progetto nella pagina Pillole di... Sicurezza! A.S. 2023-2024