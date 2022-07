Piazza Municipio ad Andria cambia veste: presentati i lavori di riqualificazione

I giardini della storica Piazza Umberto I avranno presto una nuova veste, come è stato spiegato questa mattina nella presentazione ufficiale dei lavori di riqualificazione in quella che è conosciuta anche come Piazza Municipio. Le risorse per questo intervento giungono dal finanziamento dell'Unione Europea a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse XII – "Sviluppo Urbano Sostenibile-Azione 12.1- "Rigenerazione Urbana Sostenibile", intercettato dalla precedente amministrazione.I lavori di Piazza Municipio, coordinati dall'architetto Marco Stigliano, rientrano nella più grande progettualità denominata SISUS, ovvero Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile, e riguarda una serie di progetti per riqualificare le piazze del centro storico andriese (Piazza Toniolo, Largo Fravina e Piazza San Domenico) assieme ai due mercati. Come ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte, in Piazza Municipio saranno effettuati interventi di "restauro urbano": il disegno della piazza non viene snaturato ma si andranno a rinnovare la pavimentazione, le aiuole, l'arredo urbano, l'illuminazione, i bagni, le fontanine e le due storiche fontane ornamentali oggi spente ma che, una volta restaurate, avranno anche un sistema di riciclo dell'acqua. Inoltre, saranno aggiunte 7 nuove panchine in legno e ghisa (in linea con lo stile ottocentesco della piazza) mentre per le 4 panchine in ferro già esistenti è prevista una rifunzionalizzazione sostituendo schienale e seduta con elementi in legno. La piazza sarà dotata altresì di 5 portabici e di una colonnina per la ricarica delle bici elettriche con una pompa di gonfiaggio per i pneumatici. Infine, saranno installati quattro cestini portarifiuti.Alla presentazione dei lavori era presente anche la sindaca Giovanna Bruno, che ai cittadini presenti ha spiegato: «Come amministrazione ci siamo dati un impegno: non vogliamo mettere in piedi nuove cattedrali nel deserto, ma riportare alla fruizione dei cittadini cose già esistenti ma che necessitano di essere completate e riqualificate. Lo facciamo in una delle piazze più importanti della città, che storicamente era stata pensata in un altro modo con i giardini bassi. Oggi invece sono presenti essenze di quercia, che stiamo cercando di recuperare attraverso l'endoterapia. I cittadini che incontro ogni giorno davanti al Comune sono attenti al decoro di questa piazza e chiedevano da tempo una riqualificazione».