Piano sociale di zona, approvato per il triennio 2022-2025

Si è celebrata mercoledì 27 dicembre pomeriggio, in Sala Giunta, la Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione definitiva del Piano Sociale di Zona 2022-2025.Indetta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, Irene Turturo, e presieduta dall'Assessore ai Servizi sociali Dora Conversano, ha visto la partecipazione della Regione Puglia, con la Dirigente Laura Liddo, Il Dirigente Emanuele Pepe e il funzionario Roberto Ancona, della Asl Bat, con la delegata Augusta Busseti, dell'ANCI Puglia con Carmen Craca.Al tavolo era presente anche il coordinatore dei Servizi sociali, Giuseppe De Robertis. La Regione Puglia ha espresso il proprio plauso per il lavoro di costruzione condivisa del Piano di zona, che ha saputo coinvolgere la comunità cittadina, attraverso i diversi strumenti di partecipazione attiva, dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale ai tavoli di concertazione e co progettazione. E' stato apprezzato l'impegno del Comune a rinforzare l'organico del Servizio sociale per dare concretezza al Livello Essenziale delle Prestazioni previsto dalla legge che vuole almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti.Evidenziate anche alcune scelte tecniche innovative come la predisposizione di un sito web ( www.socialbricks.it ) luogo di informazione e confronto fra P.A. e Terzo settore ma anche facilitatore di scambi e sinergia fra enti, per ricostruire e dare voce al "capitale sociale cittadino" e rendere maggiormente fruibili tutti i servizi socio-assistenziali ed educativi.L'Assessore Conversano, nel ringraziare l'ufficio Servizi sociali e il suo Dirigente, dott.ssa Irene Turturo, per l'enorme lavoro tecnico e amministrativo, ha posto in evidenza "l'importanza del percorso condiviso e collaborativo effettuato con tutti i soggetti della comunità per la costruzione di questo Piano, che oggi rappresenta non certo solo un contenitore amministrativo-finanziario, ma soprattutto una piattaforma di risposte concrete ai problemi reali che pongono i cittadini in condizione di disagio"."In questa programmazione sociale – ha concluso l'assessore Conversano – ci sono tutti gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, per una Città che pone le persone al centro, che si prende cura delle loro fragilità e del loro benessere, che rende esigibili i diritti di ciascuno.