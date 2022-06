Passaggio di consegne del Rotary Club Andria Castelli Svevi: Vittorio Massaro è il nuovo presidente

Giovedì 30 giugno, alle ore 20.30, nella splendida cornice della "Masseria Posta di Mezzo", il Rotary Castelli Svevi di Andria celebrerà uno dei momenti chiave dell'Anno Rotariano: la tradizionale cerimonia di Passaggio del Martelletto tra la Presidente uscente, la professoressa Francesca Caterino Ieva e il Presidente Incoming, il giornalista Vittorio Massaro.Francesca Caterino Ieva è la prima donna a essere cooptata nel Club federiciano e ad essere stata eletta alla prestigiosa carica di Presidente. Vanta una vasta esperienza nel campo dell'associazionismo e del volontariato, e con le sue spiccate qualità morali e relazionali ha offerto un rinnovato stimolo alla società e al Club. Prima del momento culminante della serata, con il cambio del collare tra Ieva e Massaro, la Presidente uscente consegnerà importanti riconoscimenti ai soci Rotariani che si sono particolarmente distinti per qualità, disponibilità e spirito di servizio, supportando costantemente la Presidenza e assicurando lo svolgimento degli eventi nel migliore dei modi.Mentre Vittorio Massaro ha ricoperto più volte, la carica di Segretario del Club. Negli ultimi anni è stato Responsabile della Comunicazione del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata), prima con il Governatore Sergio Sernia, e poi, nell'anno rotariano che sta per chiudersi, con il Governatore Gianvito Giannelli. Anche il Governatore Eletto, Nicola Auciello, gli ha riconfermato la fiducia per l'anno 2022/2023.La prestigiosa cerimonia sarà un'occasione importante per sentire una sintesi di quanto il Club ha potuto fare nell'anno che termina, e una anticipazione per le attività da porre in atto, in coerenza con quelle eseguite, e ci si potrà confrontare sulle idee e le proposte di tutti i presenti.Alla riunione, che è tra le più importanti dell'anno rotariano, sono invitati tutti i Soci, i loro famigliari e amici.