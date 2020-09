Pasquale Selvarolo vice-campione italiano al "Meeting Città di Conegliano" sui 10.000 metri in pista

La prima uscita ufficiale dopo il lockdown è sicuramente da ricordare per risultato, prestazione e ottimismo per traguardi sempre più prestigiosi. Mesi di stop forzato non hanno smussato di una virgola il talento e la voglia di superarsi dell'atleta andriese, che mette in fila una serie di record personali al "Meeting Città di Conegliano", Campionato Italiano Assoluti e Promesse sui 10.000 metri in pista svoltosi a Vittorio Veneto (TV) domenica 27 settembre.Selvarolo si piazza al 5° posto nella classifica assoluta in 29' 24'' 74, a soli 17'' dal campione italianoche taglia il traguardo in 29' 07'' 27. Il tempo ottenuto da Selvarolo vale anche il 2° posto di categoria a livello italiano dietro. Il 21enne dell'Atletica Casone Noceto migliora di 32 secondi il suo Personal Best, che da tesserato in Puglia avrebbe rappresentato il nuovo record regionale di categoria; un tempo strepitoso che vale anche la quinto crono 2020 under 23 in Europa sulla distanza.Grande soddisfazione da parte di, tecnico di Selvarolo, che scrive: «Come tecnico sono felicissimo! Si era impegnato tantissimo in periodo di blocco per il virus e poi nei raduni ma a Rovereto era ancora carichissimo. Meritava questo risultato e d'altro canto battere per l'oro promesse Sebastiano Parolini, che ha appena corso i 5000m in 13'52", era davvero improbabile. Obiettivo cronometrico di crescita come atleta raggiunto, nonostante la gara tattica, con una grande volontà ed una gran bella testa. Bravissimo!».