Parisi, il premio Nobel a Castel del Monte

Il premio Nobel per la fisica ad Andria, Giorgio Parisi, a Castel del Monte. Un'apparizione per la guida che lo ha accompagnato a visitare il patrimonio dell'UNESCO, Bianca Maria Zingaro. Mentre stava lavorando ha visto entrare Parisi nel Maniero e tanto basta per rendere "decisamente difficile da dimenticare questa giornata a Castel del Monte. Una mente eccezionale alla ricerca delle regole che governano il caos nel labirinto del castello.Un uomo gentile e disponibile nella sua semplicità, come solo i grandi sanno "essere", senza bisogno di "apparire", scrive Zingaro sui social condividendo lo scatto del premio Nobel.Lo scienziato è in Puglia perché ha ricevuto il 16 maggio un riconoscimento dall'università di Bari, il rettore, Stefano Bronzini, gli ha consegnato il Sigillo d'oro. In Nobel a Bari è stato accolto con un grande applauso e una standing ovation. Subito dopo ha cominciato la sua lectio magistralis dal titolo 'Scienza e pace'.Parisi evidentemente ha deciso di restare in Puglia per qualche giorno e quale posto migliore in cui scienza, pace, bellezza e mistero se non il nostro Maniero. Dopo Gucci al Castello il Premio Nobel.