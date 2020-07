Papparicotta, lo spettacolo dei daini: la natura sfida il degrado

Un sito naturalistico, a pochissima distanza dalla ex strada provinciale 231, tratto che da Andria porta a Canosa di Puglia, brulicante di fauna selvatica con delle incredibili, enormi querce plurisecolari, punteggiata dai resti di un'antica masseria e grotte adattate ad usi umani: sono le principali caratteristiche che rendono la zona di contrada Papparicotta unica nel suo genere.Se da una parte questo lembo di territorio continua ad essere oggetto di cronaca per i vari episodi di inciviltà umana e trascuratezza da parte delle istituzioni, dall'altra le straordinarie immagini -inviateci dal Comandante della Polizia Provinciale, Pietro De Zorzi - di numerosi daini (se ne contano circa 150) di sesso, taglia ed età diversa, ci rammenta che nonostante il degrado, la natura, pervasa da un moto di vita incessante, continua, nella sua seppure faticosa corsa, a riappropriarsi dei suoi spazi.Immagini, quasi di impronta "disneyana", che si conciliano con la bellezza inesauribile della natura: daini che passeggiano indisturbati in un verde idilliaco, cibandosi quà e là di erbe selvatiche, rapaci, corvi ed altre specie di uccelli che spesso sostano in questa straordinaria area naturalistica, senza contare dalle varie erbe aromatiche che la caratterizzano.Un sito dai tratti mediterranei che molto spesso è preda di un'etica meramente utilitaristica e miope da parte dell'uomo, atto a disintegrarlo con le sue maniere poco o addirittura per nulla conformi al rispetto della Bellezza della natura.E' nostro dovere invertire, pertanto, il processo di degrado e assicurare uno stato di benessere - ci auspichiamo permanente - ad un patrimonio naturalistico che in quanto tale merita di essere valorizzato e tutelato, al fine di evitare cambiamenti e danni irreversibili all'ambiente, la sola in grado di generare armonia e benessere in tutti noi.