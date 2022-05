Paladini del territorio: Minervino murge, Barletta ed Andria, tre giorni di pulizia delle aree pubbliche da parte di Federcaccia Bat

Hanno iniziato di buon ora, dalle 7 di ieri mattina, sabato 21 maggio presso il Bosco di Acquatetta a Minervino Murge mentre stamane interverranno a Barletta, all'ingresso del porto mentre per il giorno 29 maggio è previsto un altro intervento di pulizia, questa volta sulla Murgia andriese.Anche la provincia Barletta Andria Trani è interessata all'operazione "Paladini del Territorio", un'iniziativa organizzata e sostenuta da Fondazione UNA – Uomo, Natura e Ambiente - in collaborazione con le associazioni venatorie del territorio nazionale.In Puglia, sono state programmate ben 16 diverse azioni di recupero e salvaguardia del territorio in zone colpite dall'inquinamento, che prevederanno la partecipazione di oltre 230 persone tra cacciatori e cittadini volontari che agiranno secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità.Federcaccia Bat, grazie all'instancabile presidente Rossano Daleno sta intervenendo, anche con la squadra dei volontari dei "Lupi" della Bat, in alcune situazioni ambientali critiche, dedicandosi alla pulizia di località naturali, quali boschi e spiagge delle città della provincia Barletta Andria Trani. Dopo la pulizia avvenuta ieri a Minervino Murge, presso il bosco di Acquatetta, dove è stato trovato di tutto, dalla plastica a masserizie, oggi domenica 22 maggio, sarà il turno della ripulitura della zona antistante il porto di Barletta.Domenica 29 maggio, toccherà invece al territorio murgiano di Andria, con altri interventi di pulizia da parte dei volontari di Federcaccia Bat, che chiuderanno l'iniziativa, occupandosi dei boschi ed i sentieri del vasto agro della Città Fidelis.A livello nazionale, l'Operazione Paladini del Territorio coordinata da Fondazione UNA vedrà la realizzazione di oltre 80 attività di recupero e salvaguardia dell'ambiente in 14 diverse regioni italiane, per una partecipazione totale di oltre 2.000 persone. Tutti i partecipanti interverranno nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio, contribuendo così a ribadire il profondo legame e il rispetto che lega il cacciatore all'ambiente in cui opera e che frequenta durante tutto l'anno. Uno degli elementi caratterizzanti di Fondazione UNA è la tutela della biodiversità attraverso il suo impegno attivo nell'affrontare e cercare soluzioni alle emergenze che ne minacciano l'equilibrio, mediante la realizzazione di attività e progetti mirati.