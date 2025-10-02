“Operazione Oppidum": il plauso di partiti e movimenti politici

«Ringrazio la Procura della Repubblica di Trani e la Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani per la brillante operazione che ha portato all'esecuzione di 30 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di aver alimentato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Andria. Si tratta di un risultato importante che conferma, ancora una volta, come il lavoro quotidiano dello Stato stia producendo effetti concreti nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini. In questi tre anni, il Governo Meloni ha investito con decisione su uomini, mezzi e strumenti normativi per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di droga, dando risposte chiare e incisive alle comunità. Un plauso speciale vanno alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, con dedizione, sacrificio e professionalità, continuano a garantire legalità e sicurezza nei nostri territori. L'impegno del Governo Meloni in questa direzione non si fermerà, perché la sicurezza dei cittadini e la difesa della legalità sono e restano una priorità assoluta».(Fracchiolla, Fisfola, Del Giudice e Marmo) esprimono le loro più sentite congratulazioni alla Procura della Repubblica di Trani ed alla Questura di Andria per il brillante risultato dell'operazione antidroga denominata "Oppidum", compiuta stamani alle prime luci dell'alba, dimostrando grande professionalità investigativa, capacità capillare di controllo del territorio, oltre che profonda conoscenza dei contesti e delle dinamiche dell'illegalità.Con questi arresti, ancora una volta, le nostre forze dell'ordine contribuiscono a togliere dalle piazze di spaccio, purtroppo diffuse in vaste aree della città, sia centrali che periferiche, personale criminale dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sottraendolo dal mercato illegale.Con questa operazione lo Stato fornisce una risposta alle esigenze di legalità sentite dalla stragrande maggioranza dei cittadini, confermando l'attenzione rivolta dal Governo ed in particolare dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi verso la Questura di Andria, implementata nel corso di questi mesi con uomini e mezzi.La presenza ad Andria del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, il prossimo 2 Ottobre, certamente darà ancora più impulso all'attività dei tutori della legge per il prossimo futuro.Operazione antidroga Andria, il"Fermate dalla Polizia le nuove leve criminali""Il traffico della droga ad Andria nelle mani delle nuove leve della criminalità e affidato anche a giovanissimi pusher, che dovrebbero fare altro, pensare ad altro, costruire un progetto di vita importante e nella legalità. Per questo è ancora più importante l'operazione della Questura della Bat, che oggi ha portato all'arresto di 30 persone, grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Trani.E se pure gli arresti avranno reciso la parte emergente del fenomeno, possono certamente servire a una maggiore percezione di sicurezza dei cittadini e a dare, ai più giovani fra gli indagati, la possibilità di tornare indietro sui propri passi e cambiare percorso.Andria e la Bat non possono e non devono continuare ad essere frenate, nel loro sviluppo, da una criminalità arrogante e invasiva del tessuto sociale ed economico del territorio.Un ringraziamento doveroso va al Procuratore di Trani, Renato Nitti, e al Questore della Bat, Alfredo Fabbrocini, per l'impegno a tutela del territorio e lo spirito di servizio instancabile nel garantirla, nonostante le tante difficoltà.Un impegno riconosciuto loro dalla Città di Andria, guidata dalla sindaca Giovanna Bruno, che domani accoglierà il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, a cui rivolgo il mio saluto e do il benvenuto, per il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato".