On. Matera (FdI): "Andria é o non è la città più inquinata della Puglia? Presenterò un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente"

Andria città più inquinata della Regione, secondo il rapporto Mal'Aria di Legambiente. Il deputato andriese di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera chiede chiarezza anche in riferimento alle dichiarazioni dell'assessore comunale alla Qualità della vita, Savino Losappio, secondo cui "i dati sarebbero alterati dal posizionamento della cabina di rilevamento dell'aria dell'ARPAL posizionata accanto a un grande cantiere. Leggiamo pure -prosegue l'esponente parlamentare- che il Comune di Andria ha chiesto all'ARPA non solo di trasferire altrove la cabina, ma di monitorare l'aria con una centralina mobile… e, senza voler apparire polemica, mi sembra strano che fra Istituzioni dello stesso colore politico non si riescano ad ottenere soluzioni che siano nell'interesse di tutti gli andriesi. Perché è sacrosanto sapere se sono dati alterati o se Andria è davvero la città più inquinata della Puglia, qui ne va della salute della salute dei cittadini"."Per questo motivo ho deciso di presentare un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica perché venga fatta chiarezza sui dati e perché se fosse solo il posizionamento sbagliato la Regione Puglia possa correre ai ripari spostando la centralina. Subito", conclude il deputato andriese di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera.