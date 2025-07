Nuovo Ospedale di Andria, ok della Giunta Regionale sull’Accordo di Programma

Nella seduta pomeridiana di oggi, l'esecutivo regionale ha approvato lo schema di accordo fra Regione Puglia, Comune di Andria, Azienda Sanitaria Locale BT e Provincia BT per consentire al Comune di Andria di effettuare la variante urbanistica funzionale alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria.Come anticipato questa mattina, all'esito della I Commissione, la Giunta Regionale Pugliese ha così deliberato sull'Accordo di Programma relativamente al nuovo ospedale di Andria.Un atto necessario e prodromico alla calendarizzazione del Consiglio Comunale per licenziare l'atto di variante urbanistica che compete all'Amministrazione Comunale.«I lavori odierni della prima commissione regionale – spiega la Sindaca Giovanna Bruno - hanno confermato la stima di fine settembre/metà ottobre per l'indizione della gara di realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, di secondo livello e di 400 posti letto.Tanto è emerso dall'aggiornamento reso dal Rup di Asl Bat così come dai tecnici del Cab di Asset.E ancora, in merito alla viabilità di accesso e servizio al nuovo Ospedale, sarà compito del Consiglio Comunale di deliberare sulla modifica al piano triennale delle opere pubbliche che contiene tale progettualità, unitamente alla costituzione di capitoli di entrata/uscita pari a 6 milioni di euro (FSC) per il complesso intervento in questione».Il prossimo aggiornamento in sede regionale è stato calendarizzato tra l'1 e l'8 settembre.