Nuovo ospedale di Andria: martedì 29 luglio si ritorna a parlarne in Regione

Martedì 29 luglio si ritorna a parlare in Regione del nuovo ospedale di Andria. E' prevista infatti, per le ore 10 una nuova seduta della I Commissione.Prevista l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia BT, del sindaco di Andria, del direttore del Dipartimento salute, del dirigente della Sezione opere pubbliche e infrastrutture, del direttore generale di ASSET, del direttore generale, del direttore dei lavori e del RUP delle opere in costruzione della ASL BT e del soggetto vincitore del bando di progettazione dell'opera, per la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l'edilizia ospedaliera e la verifica dell'andamento della spesa dell'Ospedale di Andria.Sempre nella stessa seduta è anche prevista l'audizione degli assessori al bilancio e alla sanità, del presidente della Provincia BT, del direttore del Dipartimento salute, del direttore generale e del RUP della ASL BT, sulla programmazione delle somme riconosciute alla Regione Puglia ex art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE 51/2019 per l'ampliamento dell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta e la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica.