Nuovo mattatoio comunale: 2° avviso di alienazione

Pubblicato, a cura del Settore 3 - Servizio Patrimonio, l'avviso di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Via Vecchia Barletta denominato "Nuovo Mattatoio Comunale" - 2^ pubblicazione.la procedura è aperta ed il criterio di aggiudicazione è quello delle offerte al rialzo o almeno pari al prezzo a base d'asta .L'avviso di alienazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sez. "Avvisi di Vendita all'Asta" n. Reg. 4720 del 11/10/2019, sez. "Avvisi Vari" n. Reg. 4721 del 11/10/2019, l'estratto dell'Avviso è pubblicato su G.U.R.I. n. 120 del 11/10/2019 e su n. 2 quotidiani (Il Fatto Quotidiano e Corriere dello Sport ed Puglia/Basilicata).Il termine per la ricezione delle offerte è il 14 novembre 2019, ore 12.00, e l'apertura è fissata per il 15 novembre 2019, alle ore 10.00, presso il Servizio Patrimonio.