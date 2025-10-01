Nuovo Comando Provinciale BAT: finalmente ci siamo!

Dopo una lunga e travagliata attesa, la vicenda della nuova caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT (Barletta-Andria-Trani) si avvia finalmente a una svolta decisiva.É stata infatti aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione della nuova sede, che sorgerà nell'area dell'ex mattatoio in via Andria, a Barletta. Questo passaggio cruciale fa seguito alla pubblicazione del bando, avvenuta lo scorso luglio sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per l'affidamento dei lavori."La UIL PA VVE ha svolto un ruolo importante in questa lunga vicenda", dichiara Giuseppe Santoro, Segretario Generale UIL PA VVF Puglia. "Monitoreremo con attenzione i prossimi passaggi affinché, nel minor tempo possibile, i cittadini della provincia BAT e i Vigili del Fuoco possano finalmente disporre di un Comando moderno e all'altezza delle esigenze del territorio".I risultati cominciano a vedersi anche grazie ai numerosi incontri con le istituzioni politiche e con l'Amministrazione del CNVVE, e all'impegno costante del Coordinatore UIL PA VVF BAT, Pietro Carbone. Dopo anni di promesse e annunci rimasti tali, si intravede finalmente una concreta realizzazione.