Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco
Attualità

Nuovo Comando Provinciale BAT: finalmente ci siamo!

La UIL PA VVE ha svolto un ruolo importante in questa lunga vicenda

BAT - mercoledì 1 ottobre 2025 5.04 Comunicato Stampa
Dopo una lunga e travagliata attesa, la vicenda della nuova caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT (Barletta-Andria-Trani) si avvia finalmente a una svolta decisiva.

É stata infatti aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione della nuova sede, che sorgerà nell'area dell'ex mattatoio in via Andria, a Barletta. Questo passaggio cruciale fa seguito alla pubblicazione del bando, avvenuta lo scorso luglio sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per l'affidamento dei lavori.
"La UIL PA VVE ha svolto un ruolo importante in questa lunga vicenda", dichiara Giuseppe Santoro, Segretario Generale UIL PA VVF Puglia. "Monitoreremo con attenzione i prossimi passaggi affinché, nel minor tempo possibile, i cittadini della provincia BAT e i Vigili del Fuoco possano finalmente disporre di un Comando moderno e all'altezza delle esigenze del territorio".

I risultati cominciano a vedersi anche grazie ai numerosi incontri con le istituzioni politiche e con l'Amministrazione del CNVVE, e all'impegno costante del Coordinatore UIL PA VVF BAT, Pietro Carbone. Dopo anni di promesse e annunci rimasti tali, si intravede finalmente una concreta realizzazione.
  • vigili del fuoco
Spaccio di droga, arresti ad Andria: 30 misure cautelari
1 ottobre 2025 Spaccio di droga, arresti ad Andria: 30 misure cautelari
Servizio Civile Universale: al via i nuovi progetti: 18 giovani impegnati tra Biblioteca, Ambiente e Assistenza Sociale
1 ottobre 2025 Servizio Civile Universale: al via i nuovi progetti: 18 giovani impegnati tra Biblioteca, Ambiente e Assistenza Sociale
Altri contenuti a tema
Vigili del fuoco della Bat: "Il nostro contributo al cambiamento climatico e alla salvaguardia degli ecosistemi" Vita di città Vigili del fuoco della Bat: "Il nostro contributo al cambiamento climatico e alla salvaguardia degli ecosistemi" Intervento del coordinatore Fp CGIL Bat Vvf Doronzo e del responsabile territoriale Rizzi
Comando dei vigili del fuoco nella Bat, ecco la cronistoria Territorio Comando dei vigili del fuoco nella Bat, ecco la cronistoria Fp Cgil Bat: "Percorso difficile che continueremo a seguire con attenzione"
Incidente mortale sulla Statale 16, due feriti al Bonomo di Andria Cronaca Incidente mortale sulla Statale 16, due feriti al Bonomo di Andria Il sinistro nei pressi dello svincolo Boccadoro, d'indaga la Polizia stradale sulla dinamica
Auto in fiamme in via Giannone: intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco Cronaca Auto in fiamme in via Giannone: intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero state causate da un corto circuito
Vigili del fuoco della Bat, unico comando in Italia senza distaccamento Vita di città Vigili del fuoco della Bat, unico comando in Italia senza distaccamento Doronzo e Rizzi denunciano anche la cronica carenza di personale
Ad Andria grosso incendio di sterpaglie a ridosso della tangenziale Cronaca Ad Andria grosso incendio di sterpaglie a ridosso della tangenziale È accaduto in mattinata, sono intervenuti i vigili del fuoco
Nuovo comando Vigili del Fuoco della Bat, c'è la gara Territorio Nuovo comando Vigili del Fuoco della Bat, c'è la gara Concluso l'iter progettuale e autorizzativo
Incendi: Coldiretti Puglia, dolosi 6 roghi su 10; sale la conta dei danni Territorio Incendi: Coldiretti Puglia, dolosi 6 roghi su 10; sale la conta dei danni Per ricostituire aree e boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo
Traffico e viabilità, incontro tecnico in Sala Giunta
1 ottobre 2025 Traffico e viabilità, incontro tecnico in Sala Giunta
Terzo settore, on. Matera (FdI): “Bene il vice Ministro Leo per lavoro in UE su proroga Iva”
1 ottobre 2025 Terzo settore, on. Matera (FdI): “Bene il vice Ministro Leo per lavoro in UE su proroga Iva”
Presentazione della nuova App Asl Bt, che per gli ospedali di Andria e Barletta
1 ottobre 2025 Presentazione della nuova App Asl Bt, che per gli ospedali di Andria e Barletta
Promozione, altra sconfitta della Virtus Andria: vince il Borgorosso Molfetta
1 ottobre 2025 Promozione, altra sconfitta della Virtus Andria: vince il Borgorosso Molfetta
Francesco Palumbo guida la Puglia all’Oro nel Pugilato Giovanile al Trofeo CONI 2025
1 ottobre 2025 Francesco Palumbo guida la Puglia all’Oro nel Pugilato Giovanile al Trofeo CONI 2025
Conto deposito: guida completa per far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro
30 settembre 2025 Conto deposito: guida completa per far fruttare i tuoi risparmi in modo semplice e sicuro
Allerta meteo gialla per piogge per l’intera giornata di mercoledì 1° ottobre
30 settembre 2025 Allerta meteo gialla per piogge per l’intera giornata di mercoledì 1° ottobre
Arciconfraternita di Maria SS.ma Addolorata: rito dell’investitura delle nuove Consorelle e Confratelli
30 settembre 2025 Arciconfraternita di Maria SS.ma Addolorata: rito dell’investitura delle nuove Consorelle e Confratelli
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.